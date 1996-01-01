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На Седанке пронесся "Ураган-2009"
Закончились двухдневные командно-штабные учения органов и подразделений внутренних дел Приморья края по отработке межведомственного взаимодействия по фактам пресечения террористических актов и освобождению заложников.
Сначала был проведен тренинг, в ходе которого руководители оперативных зон координировали действия сотрудников вверенных подразделений в условиях, приближенных к экстремальным. А на импровизированном полигоне в районе станции Седанка служебная собака обнаружила "пакет с взрывным устройством", сотрудники УФСБ продемонстрировали работу робота-манипулятора, с помощью которого злополучный пакет был изъят и уничтожен. Специалисты радиоконтроля перехватили переговоры "террориста", удерживавшего заложников на втором этаже недостроенного здания, с сообщником.
Переговорщики (психологи Управления по работе с личным составом краевого УВД) пытались вразумить злоумышленников, найти приемлемый выход из сложившейся ситуации, но те занервничали, открыли беспорядочный автоматный огонь. Группа захвата (бойцы отряда спецназа УВД по Приморскому краю) действовала безукоризненно: считанные секунды - и заложники на свободе, а террористы в спецмашине.
Организаторы результатами довольны: учения позволили отработать слаженность действий служб и подразделений милиции, ФСБ, МЧС, внутренних войск. Для Приморья, как показал случай на проспекте "Красного знамени", 99, это нелишне.
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