За въезд на пляж не платить!

Шлагбаум на проселочной дороге к знаменитому озеру лотосов в Кронштадтке - Сорочевскому водохранилищу вызвал "интерес" Спасской прокуратуры. Выяснилось, что сельскохозяйственным производственным кооперативом "Кронштадтский" установлен шлагбаум и организовано взимание платы с въезжающих граждан - 100 рублей с одной автомашины.

Основанием для взимания кооперативом платы за въезд на один из пляжей являлся договор на уборку территории, сбор, вывоз и утилизацию бытовых отходов и мусора с побережья водохранилища, заключённый с главой Чкаловского сельского поселения. Договором предусмотрено, что затраты, понесенные Исполнителем по договору, возмещаются за счёт платы граждан, въезжающих на территорию. Однако, как разъяснили прокуроры, данный договор является незаконным и заключён главой поселения с превышением своих полномочий. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования, еще раз подчеркнула старший помощник прокурора края Ирина НОМОКОНОВА, и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд.

Кооператив "Кронштадтский" оштрафовали на 20 тыс. руб. В соседнем Ханкайском районе в ходе проверки установлено, что арендатором земельного участка в с. Троицкое Биденковым В.В. незаконно взимается плата с граждан за въезд на базу отдыха "Ханка", пляж "Золотая коса" в селе Троицкое в размере 200 руб. и санитарно-экологический сбор в сумме 120 руб. Выписан штраф.

Но, похоже, прокуратуре еще долго придется бороться с повсеместной порочной практикой, сложившейся в крае, и "разъяснять" таким способом, что въезд на пляж бесплатный. Брать деньги можно только за оборудованную асфальтированную парковку. А таких, кроме Шаморы, у нас фактически нет. А потому - не платите!