Сериал с подложными дипломами продолжается

По материалам проверки, проведённой Уссурийской городской прокуратурой, возбуждено два уголовных дела по факту использования заведомо подложных дипломов о высшем образовании.

Проверкой Уссурийской городской прокуратурой было установлено, что заместитель начальника управления по работе с территориями администрации Уссурийска Наталья БОРИСОВА в течение почти 19 лет занимала высшие, ведущие и главные должности муниципальной службы, не имея высшего профессионального образования. Если краевой закон установил обязательным высшее образование для муниципальных чиновников лишь в 2007 году, то федеральный узаконил норму еще в 1998 г. Тогда-то и появилась в личном деле Натальи Борисовой архивная справка, что она окончила Уссурийский пединститут в 1993 году. Да, училась Борисова в педе, только отчислили ее за неуспеваемость с первого курса еще в 1986 году.

Это и вскрылось в ходе проверке, подтвердила "ЗР" помощник прокурора края Ирина НОМОКОНОВА. Чиновницу уволили да еще уголовное дело возбудили за подлог.

Та же картина обнаружилась с дипломом, теперь уже Приморской сельхозакадемии, и в деле главного специалиста отдела трудовых и социальных отношений управления здравоохранения и социальных отношений администрации Уссурийского городского округа Ирина КРИВЕНКО: по должности положен диплом - пожалуйста. Выяснилось - поддельный.

Похоже, сериал с подложными дипломами будет иметь продолжение и в других муниципалитетах. Лучше уволиться - от уголовного дела подальше.