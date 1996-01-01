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Экс-вице-мэра Владивостока признали виновным
24 августа в Московском городском суде будет вынесен приговор экс-вице-мэру Владивостока Сергею ДУБОВИЦКОМУ. Присяжные Мосгорсуда уже вынесли обвинительный вердикт по делу бывших замдиректора департамента Счетной палаты РФ Василия КОРЯГИНА и инспектора инспекции по контролю за федеральной собственностью Сергея КЛИМАНТОВА, которым инкриминировано получение взятки в размере $120 тыс. Посредником в даче этой взятки был признан бывший первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дубовицкий.
Напомним, что Дубовицкий был арестован в сентябре 2007 года по подозрению в коррупции, что и послужило его увольнением. Мэром Владивостока тогда был Владимир НИКОЛАЕВ. Арест Дубовицкого и ряда высокопоставленных чиновников Счетной палаты привел к отставке аудитора Сергея АБРАМОВА.
Преследование Корягина, Климантова и Дубовицкого стало развитием коррупционного скандала, начавшегося в 2007 году, после того как прикомандированного к Счетной палате полковника Юрия Гайдукова обвинили в получении взятки в размере миллиона евро.
В суде обвиняемые утверждали, что брали указанную сумму в долг и что их подставили предприниматель и сотрудники ФСБ. Присяжные не поверели, однако отметили, что Корягин и Дубовицкий заслуживают снисхождения. Это означает, что 24 августа, когда будет вынесен приговор, суд не сможет назначить им более двух третей от максимального срока наказания.
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