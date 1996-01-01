Адвокаты все чаще оказываются за решеткой

Почему специалистам, по профессии лучше многих других знающим, что законно, а что нет, все чаще предъявляют обвинение в совершении преступлений? Об этом обозреватель "ЗР" Олег ЖУНУСОВ беседует с руководителем Центра по изучению организованной преступности, профессором Юридического института Дальневосточного государственного университета Виталием НОМОКОНОВЫМ.

Досье Адвокат (от лат. advoco - приглашаю) - лицо, профессией которого является оказание юридической помощи физическим и юридическим лицам, в том числе защита их интересов в суде. В России адвокат - это независимый профессиональный советник по правовым вопросам (согласно п. 1 ст. 2 ФЗ от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"). Адвокат принадлежит к людям так называемой свободной профессии подобно частнопрактикующим врачам, независимым журналистам... Адвокаты объединены в саморегулирующие организации - в Приморье их две: Палата адвокатов и Коллегия адвокатов.

- Адвокат по призванию должен помочь гражданам блюсти закон, а, как показывает практика, он сам все чаще становится преступником! Почему так происходит?

- Потому что некоторые адвокаты хотят много денег и очень быстро. Это проблема не сегодняшнего дня. Я столкнулся с ней еще в советские годы. Просто тогда о ней не распространялись. Но в наше время проблема, конечно, обострилась. Хотя бы потому, что самих адвокатов стало больше. Стало больше и преступников, их жертв, потерпевших и других людей, нуждающихся в помощи, да и возможности подзаработать, особенно на богатеньких клиентах, расширились.

К сожалению, требовательность к адвокатам, в частности к их моральному облику в последние годы, по-моему, снизилась. На Западе адвоката, допустившего какое-то нарушение, профессиональное сообщество изгоняет из своих рядов. А у нас адвокатское сообщество за деньги, по-моему, примет в свои ряды любого, хотя от самых одиозных, конечно, избавляются рано или поздно. Думаю, это одна из причин того, что адвокаты все чаще оказываются на скамье подсудимых. Сейчас адвокатом может стать практически любой негодяй.

Я вспоминаю известного на всю страну так называемого "генерала Диму" - Дмитрия Якубовского, скользкого, ушлого проныру, который был осужден за соучастие в краже предметов, представляющих особую культурную ценность. И что же? Чуть ли не на следующий день после освобождения из мест лишения свободы он стал ведущим рубрики в "Комсомолке", что-то вроде "Вашего адвоката". Вот он, "герой сегодняшнего дня".

- На помощь адвоката имеет право любой гражданин - даже самый мерзкий рецидивист. И адвокат должен защищать даже такого. Так где та грань, перешагнув которую, адвокат оказывается вне закона?

- Всегда внимание акцентировалось на том, что адвокат должен защищать законные права и интересы своего клиента. Хотя, конечно, некоторые адвокаты явно не добросовестны. Черное беззастенчиво называют белым. Используют порой незаконные методы, например, подставляют кого-нибудь или используют подложные документы, проносят иной раз в СИЗО запрещенные предметы - телефон, наркотики и даже оружие.

- Думаете, что все дело в личности самого адвоката - порядочный человек или нет?

- Я вспоминаю встречу с одним нашим уже давним выпускником Александром ЛИТВИНОВЫМ. К слову, неплохой студент был. А сейчас сидит за организацию преступного сообщества, на счету которого убийства. Он пришел ко мне и прямо сказал: "Я адвокат бандитов". Я его спросил - не смущает ли его помощь бандитам? Он ответил: "Я знаю, кто они. Но я им поставил условие, что буду работать только по закону". Однако прошло всего два-три года с того нашего разговора - и этот человек оказался за решеткой. Хотя он считал, что делает и будет делать все строго по закону. А итог печальный.

- То есть он поставил своей целью работать исключительно законными методами, но все равно оказался за решеткой. Полагаете, не сумел устоять перед искушением или у него постепенно стерлась грань между добром и злом?

- Мне самому в свое время довелось поработать адвокатом. После нескольких дел один следователь мне говорит: "Давай, буду поставлять тебе клиентов, как адвокату, а ты мне станешь процент от своего гонорара отдавать за посреднические услуги". Я ему отвечаю: "Так это же взятка, дорогой!" На этом разговор закончился. Но ведь такие вещи, боюсь, сплошь и рядом.

- То есть иные следователи сами ищут способы "побочного" заработка и склоняют к сговору адвокатов?

- Да. Увы, и с судьями можно, похоже, договариваться. Им, к примеру, говорят: "Мы вот вам направляем дело, но вы уж его не поломайте оправдательным приговором, есть указание..." Или, наоборот, если это сторона защиты - тут тебе и недоказанность уликами, и условные сроки за украденные миллионы. В этой схеме все будут работать слаженно.

- Значит, сама сложившаяся практика правоохранительной системы государства толкает адвоката, да, видимо, не только его, на преступление?

- Это и порочная практика погони за определенными процентами стабильности обвинительных приговоров, минимальным порогом оправдательных приговоров. Это и "заказные дела", разнузданная коррупция, круговая порука, так называемое командное право. Это и несовершенство, "дырявость" действующего законодательства. Это и личная непорядочность, наконец. Адвокаты - часть нашего реального небезгрешного общества, и они не могут быть святее Папы Римского.

От редакции "ЗР": Решение о прекращении статуса адвоката принимает совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, в региональный реестр которого внесены сведения об адвокате. Редакция хотела бы узнать и изложить точку зрения на проблему самого адвокатского сообщества. К сожалению, как нам сообщили, из-за сезона отпусков руководство Адвокатской палаты Приморского края оказалось не доступно. Надеемся, что к разговору вернемся.