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Предприниматели на пляже Владивостока заработали на штраф
Прокуратурой города Владивостока в ходе проведённой проверки установлены факты незаконного взимания с граждан платы за проход (проезд) к местам массового отдыха и купания, прилегающим к водным объектам (пляжным территориям).
Согласно требованиям ст. 6 Водного кодекса РФ поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными.
По сведениям администрации г. Владивостока на начало купального сезона 2009 года на территории города расположено 30 пляжных территорий, в том числе на территории Ленинского района - 3; Фрунзенского района - 6; Первореченского района - 1; Первомайского района - 4; Советского района - 16.
В ходе проверки, проведенной 14 августа на пляже "Щитовая", установлено, что въезд на пляж перегорожен верёвкой и за въезд работниками индивидуального предпринимателя Х. взимается плата в размере 100 рублей. При этом территория пляжа находится в федеральной собственности, и на праве аренды либо ином праве кому-либо, в том числе индивидуальному предпринимателю Х., не предоставлялась.
По данному факту прокуратурой возбуждено три дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (самоуправство), кроме того, возбуждено дело по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство в отношении граждан).
В ходе проверки также изъяты незаконно установленные на въезде дорожные знаки, плакаты с информацией о взимании платы за установку палаток, незаконно полученные денежные средства, демонтированы веревки, преграждающие въезд на пляж.
По поручению прокуратуры города районными прокурорами предъявлены в суды пять исковых заявлений с требованием о признании незаконной и запрете деятельности по взиманию платы за проезд к водным объектам общего пользования - они в стадии рассмотрения, возбуждено более 40 дел об административных правонарушениях.
Так, по постановлению прокурора Ленинского района г. Владивостока за самовольный захват земельного участка в районе пляжа "Щитовая" к административной ответственности привлечено ООО "Центральный Парк культуры и отдыха "Минный городок" (штраф 20000 рублей), а также руководитель данного юридического лица (штраф в размере 2000 рублей).
Работа прокуратуры города Владивостока в данном направлении надзора продолжается.
Ирина Номоконова,
старший помощник прокурора Приморского края.
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