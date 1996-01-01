Махинации с жильем на Русском начались еще в 2007 году

Жилье на острове Русском во Владивостоке оформляли на мертвецов, с такой сенсационной новостью вышел на прошлой неделе "Коммерсант".

О возбуждении уголовного дела по ст. 159 ч. 4 УК РФ ("Мошенничество") в отношении руководителей МИС ТОФ было заявлено на состоявшейся во вторник в Москве пресс-конференции с участием заместителя начальника департамента экономической безопасности МВД Алексея ШИШКО.

По версии следствия, офицеры "путем оформления на подставных и умерших граждан вывели из федеральной собственности объекты жилищного фонда военного городка на острове Русском оценочной стоимостью свыше 15 млн рублей". В 2007 году на основании документов, подписанных в МИС, были приватизированы квартиры в строениях, подпадающих под снос в связи со строительством объектов саммита. В УБЭП УВД по Приморскому краю пояснили, что уголовное дело было возбуждено в рамках работы по выявлению преступлений в сфере строительства, в том числе объектов саммита АТЭС. Речь идет о десяти квартирах в военном городке на острове Русском", - сообщили в УБЭП УВД.

Управление МИС флота было создано 1 декабря 1958 года на базе ряда управлений с целью комплексного решения задач по инженерному обеспечению и базированию сил, ремонту, содержанию и эксплуатации береговых объектов. В состав МИС ТОФ входят 30 различных подразделений, дислоцированных в Приморье, на Камчатке, Сахалине и Чукотке.

Известно, что в отношении руководителей МИС ТОФ ранее уже возбуждались уголовные дела. В марте 2009 года был признан виновным в покушении на мошенничество замначальника МИС Алексей Карцев. Как установил Владивостокский гарнизонный военный суд, полковник Карцев собирался незаконно продать частному лицу дизельную электростанцию стоимостью более 200 тыс. рублей, принадлежащую флоту.