Директору военного завода предъявили УК

В Приморье возбуждено уголовное дело против директора "50-го ремонтного завода ракетно-артиллерийского вооружения". Управленец подозревается в задержке зарплат рабочим.

По данным следствия, сотрудники завода, относящегося к ведомству Минобороны, не получали деньги уже 7 месяцев. Всего суд удовлетворил около 200 исковых заявлений рабочих с требованием погасить задолженность.