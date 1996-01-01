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У инспектора ГИМС при обыске обнаружено 2 млн рублей и боеприпасы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В ходе обыска в квартире главного инспектора государственной инспекции маломерных судов (ГИМС) Главного управления МЧС России по Приморскому краю, арестованного в рамках уголовного дела о взятке, обнаружена крупная сумма денег и боеприпасы.

Как сообщила агентству «Интерфакс - Дальний Восток» старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СКП РФ Наталья Салкина, дело в отношении государственного чиновника было возбуждено по факту получения им в конце июля 2009 года взятки в 5 тыс. рублей за выдачу судового билета на маломерное судно и талона технического осмотра без производства в установленном законом порядке регистрации судна и фактического предъявления его к осмотру.

11 августа 2009 г. он вновь попался на взятке. На этот раз за выдачу удостоверения на право управления маломерным судном он получил 25,5 тыс. руб., после чего был задержан следователями Дальневосточного следственного управления на транспорте совместно с сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.

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