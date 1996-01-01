Управленцы "Лермонтовки" отделались штрафами

На прошедшей неделе вступил в законную силу приговор Пожарского районного суда, согласно которому бывшие конкурсные управляющие ОАО "Лермонтовская горнорудная компания" Борис МЕДВЕДЕВ и Игорь СИМОНЦЕВ признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Суд согласился с мнением гособвинителя, признал подсудимых виновными в совершении инкриминированных им преступлений и приговорил Б.А. Медведева к штрафу в размере 250 тыс. руб. с лишением права занимать должности конкурсного управляющего сроком на три года. И.А. Симонцеву назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. с лишением права занимать должности конкурсного управляющего сроком на один год.