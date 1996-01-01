Бандитам из нехорошей квартиры предъявляют обвинения

Во Владивостоке предъявлены обвинения бывшему сотруднику милиции, одному из членов межэтнической банды радикальных исламистов, совершавших жестокие вооруженные нападения на бизнесменов, сразу по нескольким "тяжелым" статьям УК, сообщают пресс-службы правоохранительных органов.

В марте 2009 года спецподразделениям правоохранительных органов пришлось штурмом брать квартиру, в которой забаррикадировались пять членов банды. Операция проводилась в одном из домов на пр. "Красного знамени" во Владивостоке. Преступники отстреливались из пистолетов, автоматического оружия, ручного гранатомета, забрасывали сотрудников правоохранительных органов осколочными гранатами.

В итоге трое из бандитов были убиты, двоих взяли живыми. Один из задержанных - бывший военнослужащий, дезертировавший в 2008 году из воинской части в Хабаровске, другой - бывший милиционер. Обвинения в ближайшее время будут предъявлены и второму задержанному.