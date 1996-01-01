Коррупция в Приморье сосредоточена в исполнительной власти

К такому выводу пришло следственное управление СКП РФ по Приморскому краю, проанализировав практику расследования уголовных дел коррупционной направленности.

Следственными подразделениями следственного управления за истекший период 2009 года возбуждено 70 уголовных дел коррупционной направленности. Как правило, преступления данной категории совершаются лицами, замещающими государственные должности в органах исполнительной власти, правоохранительной службы и имеющими специальное звание или классный чин, муниципальной службы. Наиболее распространенными нарушениями закона коррупционной направленности являются получение должностными лицами взяток за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, злоупотребление и превышение должностных полномочий сотрудниками органов внутренних дел, сообщает СУ СКП РФ по Приморскому краю.