Экс-чиновникам Владивостока,похоже, не удастся отделаться условными сроками

По кассации прокуратуры судебной коллегией по уголовным делам Приморского краевого суда отменён приговор Ленинского районного суда по уголовному делу по обвинению членов преступной группы, совершившей хищение муниципальных денежных средств на сумму свыше 151 млн руб.

Определением судебной коллегии по уголовным делам Приморского краевого суда от 7 августа 2009 г. удовлетворено кассационное представление государственного обвинения и приговор Ленинского районного суда Владивостока по уголовному делу по обвинению Владимира РЕЦКОГО, Алана БУДАЕВА, Оксаны ПАНФИЛОВОЙ, Евгения ЧЁРНОГО и Дмитрия ПЕКАРНИКОВА отменён.

Согласно приговору суда в феврале 2005 года заместитель генерального директора ООО "Тихоокеанская юридическая компания" Рецкий В.Э. создал и возглавил организованную преступную группу, в состав которой были вовлечены начальник Управления содержания жилищного фонда и городских территорий администрации Владивостока Будаев А.К., его заместитель Панфилова О.Н., генеральный директор муниципального унитарного предприятия "Владстройзаказчик" Чёрный Е.А. и директор Сахалинского офиса ООО "Тихоокеанская юридическая компания" Пекарников Д.С.

Членами организованной преступной группы был разработан и реализован преступный план хищения денежных средств муниципального образования город Владивосток путём обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере. Для этих целей использовалось специально созданное общество с ограниченной ответственностью "Приморская гавань".

В результате преступных действий подсудимых в период с 12.10.2005 по 29.12.2005 с расчётных счетов Управления финансов и экономики администрации города Владивостока и с расчётных счетов Управления содержания жилищного фонда и городских территорий администрации города Владивостока были похищены путём списания на расчетный счет ООО "Приморская гавань" денежные средства в сумме 151 млн 343 тыс. 81 руб., из которых почти семь миллионов рублей являлись целевыми расходами администрации города Владивостока на погашение субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2003-2004 годах.

Досье Рецкий В.Э. приговорён к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года со штрафом в размере 900 тыс. руб. Будаеву А.К. судом назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года с лишением права занимать руководящие должности сроком на 3 года. Панфилова О.Н. приговорена к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года с лишением права занимать руководящие должности сроком 2 года. Пекарников Д.С. получил 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года со штрафом в размере 500 тыс. руб. Чёрный Е.А. - 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года со штрафом в размере 150 тыс. руб.

Иск прокуратуры края о взыскании причинённого преступными действиями ущерба в сумме 151.343.081 руб. в пользу муниципального образования города Владивосток будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.

Государственным обвинением на приговор суда было внесено кассационное представление в связи с мягкостью назначенного наказания, с доводами которого судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда согласилась, сообщает прокуратура Приморского края.