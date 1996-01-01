www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.15 р. 100 JPY: 61.29 р.
EUR: 79.56 р. 10 CNY: 99.89 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

15 хабаровских начальников повели в суд за долги по зарплате

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На начало августа задолженность по заработной плате в Хабаровском крае составила 354 млн рублей, хотя еще месяц назад она превышала 480 млн. Как пояснил губернатор Вячеслав Шпорт, Минобороны РФ наконец перечислило Амурскому судостроительному заводу 380 млн руб., частично погасив свой долг, и корабелам выплатили 130 млн руб. Но есть предприятия, где зарплата не выплачивается по 6 месяцев. Если в лесной отрасли работникам задолжали 12 млн руб., в строительной - 8 млн руб., то "Дальавиа" задолжала работникам почти 200 млн руб., хотя, по мнению Вячеслава Шпорта, сегодня могла бы уже вернуть 131 млн руб. По данным краевой прокуратуры, в крае возбуждено 15 уголовных дел по факту невыплаты зарплаты.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru