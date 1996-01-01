15 хабаровских начальников повели в суд за долги по зарплате

На начало августа задолженность по заработной плате в Хабаровском крае составила 354 млн рублей, хотя еще месяц назад она превышала 480 млн. Как пояснил губернатор Вячеслав Шпорт, Минобороны РФ наконец перечислило Амурскому судостроительному заводу 380 млн руб., частично погасив свой долг, и корабелам выплатили 130 млн руб. Но есть предприятия, где зарплата не выплачивается по 6 месяцев. Если в лесной отрасли работникам задолжали 12 млн руб., в строительной - 8 млн руб., то "Дальавиа" задолжала работникам почти 200 млн руб., хотя, по мнению Вячеслава Шпорта, сегодня могла бы уже вернуть 131 млн руб. По данным краевой прокуратуры, в крае возбуждено 15 уголовных дел по факту невыплаты зарплаты.