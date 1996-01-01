Стражи закона - самые коррумпированные

Правоохранительные органы лидируют по числу выявленных фактов коррупции в России, заявил председатель Следственного комитета при прокуратуре Александр БАСТРЫКИН.

В интервью газете "Ведомости" Бастрыкин посетовал, что правоохранительные органы и их руководители недостаточно активно преследуют коррупционеров, а многие нечистые на руку должностные лица пользуются иммунитетом.

В день публикации интервью Бастрыкина министерство внутренних дел России объявило, что число преступлений, совершенных сотрудниками милиции, выросло за истекшие полгода на 10%.

Сотрудники ГИБДД имеют репутацию самых коррумпированных, однако Бастрыкин полагает, что они просто чаще попадаются, тогда как коррупционеры на более ответственных должностях остаются безнаказанными.

"По-прежнему многие коррупционеры обладают иммунитетом от уголовного преследования, и процедура привлечения их к уголовной ответственности занимает значительное время (от одного до двух лет), что дает им возможность оказывать давление на участников уголовного процесса, уничтожать документы", - сказал глава Следственного комитета.

"Например, в отношении судей согласие на привлечение к уголовной ответственности дает общественная организация самих судей - квалификационная коллегия судей, - продолжил он. - На практике это иногда приводит к необоснованному отказу или к умышленному затягиванию сроков рассмотрения наших представлений".