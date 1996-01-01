Сотовые - в «плюсе», автомобили - в «минусе»

На общем фоне снижения количества зарегистрированных преступлений противоправных действий в отношении имущества граждан меньше не становится. За некоторым исключением. Удивительно, но факт - кривая автокраж и угонов пошла вниз.

Чего не сказать про сотовые телефоны. Сегодня для криминальных подонков всех мастей сотовые телефоны остаются самым лакомым, доступным и ликвидным объектом преступного промысла. За полгода районные и городские ОВД приняли более 4,5 тыс. заявлений по фактам кражи, грабежа и разбоя, где фигурируют сотовые телефоны.

Основным объектом преступников в большинстве случаев выступают несовершеннолетние и пожилые люди. По словам и.о. начальника УВД по Приморскому краю Александра МАМРАКА, проведенный анализ подобных преступлений показывает, что за неимением в поле зрения детей и пенсионеров преступники легко идут в атаку на женщин.

Несмотря на сравнительно высокую раскрываемость (более 60%), противодействие преступной охоте за мобильными телефонами остается наиважнейшей задачей приморской милиции.

В этом, к слову, должны помочь инициативы, внесенные УВД по Приморскому краю в Законодательное собрание. В них предлагается упорядочить работу точек сбыта телефонов б/у, ну и, как следствие, дать милиции больше прав и полномочий в работе с владельцами и продавцами таких заведений. По словам Александра Степановича, краевые депутаты с пониманием отнеслись к проблеме и уже осенью этот вопрос будет в работе.

Что до краж и угонов автомототранспорта, то общее количество преступлений по этой линии снизилось по нескольким причинам. С постепенным закрытием по краю пунктов приема металлического лома практически на нет сошли кражи крупногабаритного и возрастного автопарка.

Сегодня проходит тестирование, и вскоре заработает единая федеральная база автомототранспорта, которая должна будет искоренить кражи дорогих авто и оформление их под документы. Параллельно с этим ведется работа в регистрационных и прочих милицейских подразделениях, где выявляются нечистые на руку сотрудники, оказывавшие небескорыстную помощь в легализации украденных машин.

К примеру, плотная работа с находкинскими и уссурийскими «оборотнями» снизила количество краж и угонов автомашин в этих городах до исторического минимума. В Находке за полгода было зафиксировано менее 40 краж и всего 44 угона, тогда как в том же Владивостоке общее количество украденных и угнанных машин составляет 450 единиц!

Как отметил Александр МАМРАК, по противодействию угонам и кражам от УВД есть инициативы, аналогичные по обороту «бэушных» сотовых телефонов, направленные в Законодательное собрание, МВД и Государственную думу. В частности, предлагается сделать более оперативной работу по поиску украденных АМТС, оснащенных системами GPS-ГЛОНАСС.

Сегодня, чтобы получить разрешение на доступ к «сигналу», а, следовательно, похищенному автомобилю, теряется много драгоценного времени, которое уходит на всякие межведомственные согласования и получение разрешений. Если эти административные препоны будут ликвидированы, поиск и возврат АМТС, имеющих «космическую привязку», упростится.

Чего пока сделать милиция не в состоянии, так это навести порядок и «причесать» вторичный рынок запасных частей, где, ни для кого не секрет, всплывают ворованные запчасти и детали автомобилей. Разовые вылазки оперативников и рейды по торговым «шабашкам» не позволяют автовладельцам спать спокойно.

Хотя, помнится, 8 месяцев назад только что вступивший в должность начальника УВД по Приморскому краю Андрей НИКОЛАЕВ обещал в первую очередь зачистить потребительский рынок, в том числе автозапчастей, именно от таких вот стихийных точек «а-ля Камская», где торговля ворованными деталями уже стала притчей во языцех.