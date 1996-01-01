Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сотовые - в «плюсе», автомобили - в «минусе»
На общем фоне снижения количества зарегистрированных преступлений противоправных действий в отношении имущества граждан меньше не становится. За некоторым исключением. Удивительно, но факт - кривая автокраж и угонов пошла вниз.
Чего не сказать про сотовые телефоны. Сегодня для криминальных подонков всех мастей сотовые телефоны остаются самым лакомым, доступным и ликвидным объектом преступного промысла. За полгода районные и городские ОВД приняли более 4,5 тыс. заявлений по фактам кражи, грабежа и разбоя, где фигурируют сотовые телефоны.
Основным объектом преступников в большинстве случаев выступают несовершеннолетние и пожилые люди. По словам и.о. начальника УВД по Приморскому краю Александра МАМРАКА, проведенный анализ подобных преступлений показывает, что за неимением в поле зрения детей и пенсионеров преступники легко идут в атаку на женщин.
Несмотря на сравнительно высокую раскрываемость (более 60%), противодействие преступной охоте за мобильными телефонами остается наиважнейшей задачей приморской милиции.
В этом, к слову, должны помочь инициативы, внесенные УВД по Приморскому краю в Законодательное собрание. В них предлагается упорядочить работу точек сбыта телефонов б/у, ну и, как следствие, дать милиции больше прав и полномочий в работе с владельцами и продавцами таких заведений. По словам Александра Степановича, краевые депутаты с пониманием отнеслись к проблеме и уже осенью этот вопрос будет в работе.
Что до краж и угонов автомототранспорта, то общее количество преступлений по этой линии снизилось по нескольким причинам. С постепенным закрытием по краю пунктов приема металлического лома практически на нет сошли кражи крупногабаритного и возрастного автопарка.
Сегодня проходит тестирование, и вскоре заработает единая федеральная база автомототранспорта, которая должна будет искоренить кражи дорогих авто и оформление их под документы. Параллельно с этим ведется работа в регистрационных и прочих милицейских подразделениях, где выявляются нечистые на руку сотрудники, оказывавшие небескорыстную помощь в легализации украденных машин.
К примеру, плотная работа с находкинскими и уссурийскими «оборотнями» снизила количество краж и угонов автомашин в этих городах до исторического минимума. В Находке за полгода было зафиксировано менее 40 краж и всего 44 угона, тогда как в том же Владивостоке общее количество украденных и угнанных машин составляет 450 единиц!
Как отметил Александр МАМРАК, по противодействию угонам и кражам от УВД есть инициативы, аналогичные по обороту «бэушных» сотовых телефонов, направленные в Законодательное собрание, МВД и Государственную думу. В частности, предлагается сделать более оперативной работу по поиску украденных АМТС, оснащенных системами GPS-ГЛОНАСС.
Сегодня, чтобы получить разрешение на доступ к «сигналу», а, следовательно, похищенному автомобилю, теряется много драгоценного времени, которое уходит на всякие межведомственные согласования и получение разрешений. Если эти административные препоны будут ликвидированы, поиск и возврат АМТС, имеющих «космическую привязку», упростится.
Чего пока сделать милиция не в состоянии, так это навести порядок и «причесать» вторичный рынок запасных частей, где, ни для кого не секрет, всплывают ворованные запчасти и детали автомобилей. Разовые вылазки оперативников и рейды по торговым «шабашкам» не позволяют автовладельцам спать спокойно.
Хотя, помнится, 8 месяцев назад только что вступивший в должность начальника УВД по Приморскому краю Андрей НИКОЛАЕВ обещал в первую очередь зачистить потребительский рынок, в том числе автозапчастей, именно от таких вот стихийных точек «а-ля Камская», где торговля ворованными деталями уже стала притчей во языцех.
Новости тематики
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
- Более 600 млн задолжали работодатели своим работникам на Дальнем Востоке
Новости раздела
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
- Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к сезону запустят подъемник с подогревом
- На Камчатке все готово к фестивалю водных видов спорта "Попутного лета"