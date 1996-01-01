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Правоохранительные органы продолжают проверять потребительский рынок
Несмотря на инициативы и даже указы Президента РФ по стимулированию предпринимательства и ограждению его от многочисленных милицейских проверок.
По признанию сотрудника УВД Приморского края Михаила ДОЛГУНОВА, сегодня милиция в основном работает по заявлениям граждан. Тем не менее последняя оперативно-профилактическая операция "Здоровье-2009", прошедшая с 13 по 20 июля, состоялась по давно утвержденному плану. Поэтому проводилась с размахом и большим привлечением сотрудников всех городских и районных органов милиции края.
Соответствующим был и улов оперативников. По словам Михаила Долгунова, за неделю сотрудниками отделов по борьбе с преступлениями на потребительском рынке было раскрыто 64 уголовных и 787 административных правонарушения. Основная масса преступлений и нарушений пришлась на Владивосток, и в частности, на Ленинский район, с его продуктовыми клоаками вроде рынка на Спортивной.
По итогам операции возбуждено 8 уголовных и 654 административных дела, а сумма штрафов составила 170 тыс. руб. - 250 рублей на протокол. Как сообщили в УВД, подобные проверки будут проводиться и впредь. В частности, особое внимание, обещают в УВД, будет уделено аптекам.
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