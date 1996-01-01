18% российских граждан склонны винить в коррупции самих себя

По данным исследования, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 58% россиян уверены, что «коррупцию полностью победить невозможно».

Причинами коррупции 44% респондентов назвали жадность и аморальность чиновников и бизнесменов, 34% - неэффективность государства и несовершенство законов, 18% граждан склонны винить в коррупции самих себя, а точнее, «низкий уровень правовой культуры и законопослушания населения». На вопрос, кого бы вы в первую очередь проинформировали, если бы располагали сведениями о коррупции, 15% опрошенных затруднились с ответом, 29% сказали, что не стали бы никуда передавать соответствующие сведения. При этом 10% обратились бы в СМИ, 11% доложили бы лично президенту, 22% дошли бы до правоохранительных органов.