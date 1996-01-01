Вертикаль «неприкасаемых»

- Коррупция в России за последние 6-7 лет стала системой государственного управления. Вместо демократии мы получили феодально-вассальную систему, - заявил Кирилл КАБАНОВ, председатель Национального антикоррупционного комитета, в ходе видеоконференции с приморскими СМИ, организованной Клубом региональной журналистики «Из первых уст» в редакции газеты «Золотой Рог».

В настоящий момент коррупция в России определяет всю систему государственного управления. Такие системы госуправления называются «режимом клептократии», т.е. режимом коррумпированной бюрократии. По определению ООН, коррупция – это использование должностного, административного, публичного ресурса с целью получения выгоды лицом либо для себя, либо для третьих лиц в материальной или в нематериальной форме.

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- Кирилл Викторович, как сегодня действует «коррупционная машина»?

- Существуют три уровня коррупции. Низовая коррупция возникает в результате невыполнения государством своих социальных обязательств перед служащими - учителями, врачами, милиционерами. Она основывается на рассуждениях: «А почему моя семья должна жить в нищете, когда мой начальник живет в роскоши?» Вторая мотивация: «Ну а что я могу сделать?» Это наименее опасная коррупция, и она составляет около 20% от общего коррупционного рынка России, который исчисляется в $300 млрд в год.

Второй вид коррупции построен как системный бизнес. Яркие примеры – таможенный и около- таможенный бизнес, рейдерские захваты предприятий. Они построены на межведомственных отношениях, в которые втянуто большое число государственных служб, в том числе правоохранительные и силовые структуры, суды, регистрирующие органы. Все эти бизнесы имеют устойчивые тарифы, что подтверждает их системность.

Третий вид коррупции – политическая. К ней относятся система выборов, продажа важных ключевых должностей, принятие лоббируемых определенными слоями или лицами законодательных актов. Любой человек, который идет во власть, прекрасно знает, сколько за это надо платить. В региональных и районных выборах, которые будут проходить в регионах, цены даже выше, чем были на прошлых выборах. Сейчас за регион платят порядка $500-600 тыс. До миллиона долларов. Это за район. Такого не было никогда. Считается, что самое надежное вложение - в любую форму власти, поэтому деньги к выборам подросли.

Низовой и системный уровни очень выгодны политической коррупции. Как только народ начинает кричать «доколе?», мы тут же начинаем сажать врачей, милиционеров и чиновников ЖЭКов. При этом мы берем пару-тройку сенаторов, которые влезли не в те дела…

Главные игроки на рынке

- Если верить судебной статистике, то главные коррупционеры у нас - учителя, врачи и милиционеры?

- Представители именно этих профессий удерживают первые три места по количеству уголовных дел. И даже генеральный прокурор сказал, что он недоволен такими результатами. Мы все недовольны такими результатами. Но при существующей системе власти иначе, видимо, и не может быть. Феодально-вассальная система вначале породила касту «неприкасаемых», которые оказались над законом. Затем эта каста начала плодить «вассалов», которые тоже становятся «неприкасаемыми». Постепенно выстраивается вертикаль из «неприкасаемых».

В результате уровень тех лиц, которые могут быть наказаны за коррупцию, снизился до учителей, врачей и низового звена милиционеров.

В действительности коррупция распределяется совсем иначе, утверждают специалисты по борьбе с ней. По отраслям самыми привлекательными для коррупционеров являются должности, обеспечивающие доступ к распределению бюджетных средств. Далее идут места по управлению федеральной собственностью. На третьем месте находятся природные ресурсы. В результате сегодня в России чиновников уже в 2,5 раза больше партийно-хозяйственного аппарата СССР, причем это без учета управленцев госпредприятий и компаний различных форм собственности с государственным участием.

На четвертой позиции – правоохранительная система целом, в том числе и судебная власть, которая не может да и не заинтересована в том, чтобы в полном объеме предоставить гражданам правовые услуги. Принцип независимости судебной системы не действует. Судьи зависят от тех, кто влияет на их назначение и переназначение.

Зачастую судья действует по принципу: «Я выполняю установки, которые мне дает руководство, либо те службы, от которых я зависим, но при этом я тоже должен получить ренту, в том числе, возможно, и коррупционную ренту. И мы видим: за прошлый год всего 18 уголовных дел по судьям. Причем только по бытовым преступлениям, таким как убийства, изнасилования. И ни одного дела по взяткам! Сейчас мы проводим анализ работы судов и встречаем вопиющие факты хамства как правового, так и бытового.

Судьи, что хотят, то и делают, поскольку наш «независимый» суд – самый «некоррумпированный» суд в мире. Это, кстати, связано с рейдерскими захватами, с захватами собственности, которые происходят, как считается, абсолютно все с участием судейского сообщества, потому что суд в конце концов принимает решение в отношении права собственности при спорах.

Пятое место по коррумпированности занимает банковская система.

Национальная угроза

- Фактически коррупция разъедает государство, которое перестает выполнять свои обязанности?

- Коррупция опасна тем, что нарушает процесс регенерации элиты. Люди, заслуживающие кадрового продвижения, не могут быть выдвинуты на те или иные должности. Коррупция сама определяет, кто ей нужен. Каждый новый начальник приводит «свою команду». Элита формируется по принципу кумовства, личной преданности и покупки должностей. Остальные специалисты, даже весьма профессиональные, автоматически отметаются. Такая система нарушает процесс карьерного роста чиновников.

Вторая опасность в том, что коррупция разрушает систему безопасности. Достаточно вспомнить историю о том, когда две террористки-смертницы прошли на самолеты, летевшие в Сочи, заплатив полторы тысячи рублей (!) сотрудникам милиции и службы безопасности. Они попали на самолет и унесли с собой около 100 человеческих жизней. Граждане не понимают личной угрозы - коррупция убивает их близких. Никто же не объяснял и не акцентировал внимания на том, что в истории с двумя самолетами человеческие жизни стоили всего лишь 1,5 тысячи рублей. Никто не объясняет, что пьяный водитель может въехать в ваш двор...

В третьих, коррупция нарушает экономические процессы, не давая работать принципу эффективности. В конкуренции побеждает тот, кто ближе к власти и имеет нужные связи. Он может получить льготный режим или задавить соперника силовым способом.

Государственный аппарат должен предоставлять гражданам услуги – обеспечивать безопасность, гарантировать правосудие. Это прописано, в том числе и в такой небольшой книжечке, которая называется Конституцией Российской Федерации. Хотя, когда мы произносим слово «Конституция», на лице у многих почему-то появляется улыбка. К сожалению, это факт.

Вертикаль власти фактически перестает работать. В созданной системе чиновник начинает все оценивать как бизнесмен: с позиции своей личной выгоды, выгодно или не выгодно ему то или иное решение. Невыгодные лично для него распоряжения в лучшем случае он тормозит, ведь их надо «смазать».

Президент объявил войну

- Можно ли эффективно бороться с коррупцией?

- Президент представил пакет мер борьбы с коррупцией. В нем предусмотрен блок социального стимулирования государственных служащих. Во всем мире эта система работает, и не надо ее бояться. Ее суть в том, что чиновник, занимая определенную должность, например, получает жилье или сразу, или в кредит на 15-20 лет. Но при этом он проходит переаттестацию, причем не зависимую от его начальства. Если чиновник безупречно служит, то продвигается по карьерной лестнице и получает дополнительный пакет социальных льгот. Например, возможность льготного обучения своих детей.

Но эффективная борьба с коррупцией возможна только при активном участии общества и формировании системы государственного контроля через средства массовой информации.

Однако при этом у общества отсутствует желание оказывать противодействие коррупции. Это тоже объективная реальность. Сейчас мы пытаемся через президентский совет доказать, что, пока не приняты поправки в «Закон о СМИ» о реакции на публикации в средствах массовой информации, необходимо хотя бы вернуть соответствующий президентский указ № 810 от 1996 г. о реакции на публикацию в СМИ в отношении должностных лиц, где был прописан четкий механизм, который может помочь, в частности, и в борьбе с коррупцией.

Только совместными усилиями власть и общество могут если не победить коррупцию, то хотя бы остановить ее рост и поставить в более-менее приемлемые рамки.