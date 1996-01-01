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У Береговского вслед за свободой отнимают... автомобиль
Татьяна БЕРЕГОВСКАЯ подала в Управление Генеральной прокуратуры РФ по ДФО жалобу на действия работников Прокуратуры Приморского края с требованием изменить меру пресечения и освободить ее мужа приморского адвоката Виталия Береговского.
- Я лично считаю, что в данный момент происходит подмена обвиняемого по этому делу. Виталий Береговский переводится работниками прокуратуры из свидетеля в обвиняемого с умыслом, - считает Татьяна Береговская.
Причем ей не разрешают свидание с мужем и не отдают автомобиль супруга Тойоту «Лэнд Круизер Прадо», который забрали для обыска.
- Когда я позвонила следователю Минченко А.В. , он сказал мне, что муж написал заявление, будто не хочет, чтобы я забрала автомобиль. Но Виталий через адвоката заверил меня, что никакого заявления следователю не писал, - сообщила «ЗР» Татьяна Береговская. - Мне пояснили, что таким образом проводят отъем собственности у обвиняемых и это обычная практика в отношении тех, кто оказался за решеткой.
Напомним, Следственный комитет при Прокуратуре РФ по Приморскому краю обвинил известного приморского адвоката Виталия Береговского, вместе с двумя другими фигурантами дела, задержанными еще осенью прошлого года, в мошенничестве в отношении ООО «Компания «ОГАТ». Ее коммерческий директор и соучредитель Игорь ОГАНЕСЯН был убит 6 мая 2009 г. В ходе расследования 29 мая оперативники задержали троих спортсменов, обвиняемых в совершении ряда заказных убийств, в том числе и Оганесяна. Примерно в то же время арестовали и адвоката Виталия Береговского. Он представлял одну из сторон в конфликте между учредителями «ОГАТа».
- Боюсь, что сидеть в СИЗО мой супруг будет до тех пор, пока всё его имущество плавно и якобы с его согласия не перетечёт в другие руки. Я считаю, что мера пресечения – заключение под стражу – была избрана ещё и для того, чтобы в буквальном смысле выбить нужные для следствия показания, - считает Татьяна Береговская.
В этом и без того громком деле в начале июня разразился настоящий скандал. Виталия Береговского во время беседы с адвокатом Александром КОВАЛЕВЫМ забрали из СИЗО для допроса, и как потом сообщили защитники адвоката, во время которого избивали и даже душили целлофановым пакетом.
- Милиционеры требовали от Береговского признательных показаний, - заявил тогда адвокат Береговского Александр КОВАЛЕВ.
В ответ на жалобы родственников из Управления внутренних дел пришло сообщение, что сотрудники милиции тут ни при чем, т. е. не конвоировали они Береговского в тот день. Прокуратура Приморского края до сих пор не дала ответ. Остается только гадать – кто же это сумел забрать подследственного из СИЗО и пытать его, а затем вернуть за решетку и при этом остаться анонимным.
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