Изъята самая крупная за последние 10 лет партия героина

10,6 кг героина афганского происхождения, провозимого в стиральной машине и упаковках из-под сока, изъяли сотрудники приморского управления наркоконтроля у двоих граждан Таджикистана.

Оба наркокурьера находятся под арестом, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 228.1 (сбыт наркотиков в особо крупном размере). Этого героина хватило бы на изготовление свыше 100 тысяч разовых доз наркотика. Наркобизнесу был нанесен ущерб в размере около $1 млн. Перехваченная партия свидетельствует о том, что поставки афганского героина на Дальний Восток России в последнее время возросли.