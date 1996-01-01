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Частные охранные предприятия Хабаровска помогают милиции

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

УВД по Хабаровскому краю активно взаимодействует с частными охранными предприятиями.

Об этом на брифинге рассказал начальник отдела по организации лицензионно-разрешительной работы и контролю за частной детективной деятельностью милиции общественной безопасности УВД по Хабаровскому краю полковник милиции Александр ЧУЛКОВ.

Он отметил, что на территории края на учете состоит 458 частных охранных предприятий, из них 337 зарегистрировано в Хабаровске. Ими охраняется свыше 4,5 тыс. объектов предприятий. А всего в Хабаровском крае зарегистрированы 10608 охранников, работающих в частных охранных организациях. С 1998 года частными охранными предприятиями края за совершение преступлений задержаны 2364 человека, за административные правонарушения - 8898 человек. Благодаря информации, поступившей из частных охранных структур, раскрыто 705 уголовных дел.

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