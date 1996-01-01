Повестки в суд получат 1600 абонентов Дальэнергосбыта

Дальэнергосбыт направил в суды Приморского края около 1600 исков о взыскании задолженности с недобросовестных потребителей. Из них 1550 исков составлено в отношении физических лиц. Общая сумма задолженности этих абонентов перед энергетиками достигает 5 млн рублей, сообщает пресс-служба "Дальэнергосбыта" – филиала ОАО "ДЭК".

Всего с начала года Дальэнергосбытом направлено в судебные органы более 9300 тыс. исковых заявлений, из которых 9 185 исков - в отношении физических лиц и 187 - в отношении юридических лиц. Суммарный долг несознательных потребителей перед энергокомпанией составляет 89 млн рублей.

В первом полугодии суд удовлетворил около 16000 тысяч исковых заявлений с учетом заявленных в 2008 г. Удовлетворены требования по погашению задолженности в отношении 15700 тыс. абонентов - физических лиц и 131 юридического лица. В пользу энергокомпании суд вынес решений на общую сумму 135 млн рублей. До получения исполнительного листа должники погасили более трети совокупного долга перед энергокомпанией - 40 млн рублей.

В текущем месяце Дальэнергосбыт планирует направить в суды края также 1600 исковых заявлений о взыскании задолженности.

Подчеркнем, Дальэнергосбыт обращается в судебные органы только в том случае, если абонент отказывается добровольно оплачивать потребленную электроэнергию. Избежать судебных разбирательств и связанных с этим дополнительных судебных издержек можно при условии полного погашения задолженности. Для этого необходимо предъявить оплаченные квитанции в абонентский отдел обслуживающего отделения Дальэнергосбыта.

Соглашения о постепенном погашении долгов за электроэнергию заключили 934 абонента Дальэнергосбыта, в том числе 59 юридических лиц и 875 физических лиц.