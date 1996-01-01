www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Повестки в суд получат 1600 абонентов Дальэнергосбыта

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Дальэнергосбыт направил в суды Приморского края около 1600 исков о взыскании задолженности с недобросовестных потребителей. Из них 1550 исков составлено в отношении физических лиц. Общая сумма задолженности этих абонентов перед энергетиками достигает 5 млн рублей, сообщает пресс-служба "Дальэнергосбыта" – филиала ОАО "ДЭК".

Всего с начала года Дальэнергосбытом направлено в судебные органы более 9300 тыс. исковых заявлений, из которых 9 185 исков - в отношении физических лиц и 187 - в отношении юридических лиц. Суммарный долг несознательных потребителей перед энергокомпанией составляет 89 млн рублей.

В первом полугодии суд удовлетворил около 16000 тысяч исковых заявлений с учетом заявленных в 2008 г. Удовлетворены требования по погашению задолженности в отношении 15700 тыс. абонентов - физических лиц и 131 юридического лица. В пользу энергокомпании суд вынес решений на общую сумму 135 млн рублей. До получения исполнительного листа должники погасили более трети совокупного долга перед энергокомпанией - 40 млн рублей.

В текущем месяце Дальэнергосбыт планирует направить в суды края также 1600 исковых заявлений о взыскании задолженности.

Подчеркнем, Дальэнергосбыт обращается в судебные органы только в том случае, если абонент отказывается добровольно оплачивать потребленную электроэнергию. Избежать судебных разбирательств и связанных с этим дополнительных судебных издержек можно при условии полного погашения задолженности. Для этого необходимо предъявить оплаченные квитанции в абонентский отдел обслуживающего отделения Дальэнергосбыта.

Соглашения о постепенном погашении долгов за электроэнергию заключили 934 абонента Дальэнергосбыта, в том числе 59 юридических лиц и 875 физических лиц.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru