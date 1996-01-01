Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Повестки в суд получат 1600 абонентов Дальэнергосбыта
Дальэнергосбыт направил в суды Приморского края около 1600 исков о взыскании задолженности с недобросовестных потребителей. Из них 1550 исков составлено в отношении физических лиц. Общая сумма задолженности этих абонентов перед энергетиками достигает 5 млн рублей, сообщает пресс-служба "Дальэнергосбыта" – филиала ОАО "ДЭК".
Всего с начала года Дальэнергосбытом направлено в судебные органы более 9300 тыс. исковых заявлений, из которых 9 185 исков - в отношении физических лиц и 187 - в отношении юридических лиц. Суммарный долг несознательных потребителей перед энергокомпанией составляет 89 млн рублей.
В первом полугодии суд удовлетворил около 16000 тысяч исковых заявлений с учетом заявленных в 2008 г. Удовлетворены требования по погашению задолженности в отношении 15700 тыс. абонентов - физических лиц и 131 юридического лица. В пользу энергокомпании суд вынес решений на общую сумму 135 млн рублей. До получения исполнительного листа должники погасили более трети совокупного долга перед энергокомпанией - 40 млн рублей.
В текущем месяце Дальэнергосбыт планирует направить в суды края также 1600 исковых заявлений о взыскании задолженности.
Подчеркнем, Дальэнергосбыт обращается в судебные органы только в том случае, если абонент отказывается добровольно оплачивать потребленную электроэнергию. Избежать судебных разбирательств и связанных с этим дополнительных судебных издержек можно при условии полного погашения задолженности. Для этого необходимо предъявить оплаченные квитанции в абонентский отдел обслуживающего отделения Дальэнергосбыта.
Соглашения о постепенном погашении долгов за электроэнергию заключили 934 абонента Дальэнергосбыта, в том числе 59 юридических лиц и 875 физических лиц.
Новости тематики
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
- Более 600 млн задолжали работодатели своим работникам на Дальнем Востоке
Новости раздела
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
- Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста