Михайловская аномалия-3

В одном из прошлых номеров "ЗР" мы рассказали о непростой ситуации, сложившейся в селе Михайловка и в Михайловском районе, где местные жители встали на защиту главы фермерского хозяйства Евгения МИШИНА, обвиняемого в умышленном причинении телесных повреждений средней тяжести гражданке Надежде ТОНИНОЙ. (См. "ЗР" № 44 от 11 июня 2009 г. - публикация "Михайловская аномалия", № 46 от 18 июня 2009 г.)

По мнению селян, обвинения, выдвинутые против Евгения, до этого трижды судимого, сфальсифицированы, а доказательства подтасованы.

Сегодня "ЗР" возвращается к этой теме, и вот почему. Благодаря СМИ, "Михайловская аномалия" уже вышла за пределы не только Михайловского района, но и Приморского края. На днях Елена ДИКИЙ, за которую заступился Евгений Мишин, и за что, собственно, пострадал, получила письмо от заместителя председателя Госдумы РФ и руководителя ЛДПР Владимира ЖИРИНОВСКОГО. Владимир Вольфович информировал Елену Юрьевну, что направил депутатский запрос по "делу Мишина" прокурору Приморского края Юрию ХОХЛОВУ. Также получила Елена Дикий письмо из Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан. По ее словам, "это послание вселяет надежду на справедливость".

Между тем по приговору Михайловского районного суда Мишин Евгений Валентинович 1972 года рождения был осужден на пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Заседание Михайловского районного суда по "делу Мишина" состоялось 24 июня.

Кроме того, суд обязал Мишина Е.В. выплатить 90 тыс. руб. Тониной Н.П. в качестве возмещения морального вреда. (Изначально Тонина просила миллион рублей! - Прим. авт.) Защита осталась недовольна приговором. Жители Михайловского района - тоже. Граждане собрали более 300 подписей под обращением к Президенту РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ и депутатам Госдумы в защиту своего земляка. Сторонники опального фермера убеждены, что "дело Мишина" - месть "коррумпированной местной власти, милиции и районной прокуратуры": Евгений "разруливал" щекотливые проблемы селян, от которых открещивались органы правопорядка.

Как рассказал "ЗР" адвокат Мишина Владимир САПОЛОВИЧ, следствие по делу его подзащитного велось односторонне, "без цели установления истины по делу, но с целью любыми средствами собрать так называемые доказательства совершения Мишиным преступления, в котором его обвиняют. Независимо от того, совершал он это преступление или нет. И было ли само преступление...".

Заседание суда по делу Мишина было закрытым как для жителей Михайловского района, так и для прессы. В зале присутствовали только сам обвиняемый, его защита и государственный обвинитель, по мнению адвоката, "заинтересованный в исходе дела".

- Показания потерпевшей, двух свидетелей с ее стороны и заключение судебно-медицинского эксперта САЛЕХОВОЙ слушались кулуарно. Поэтому оценивать их правдивость было некому. А когда что-то делается негласно, то это делается обязательно с намерениями что-то скрыть. Закрытое разбирательство дела Мишина произошло по заявлению потерпевшей. По ее словам, ей угрожали. Но КТО угрожал, а также КАК угрожал, Тонина сообщить суду не смогла. Ее заявление об угрозах было голословным. Обстоятельства угрозы и необходимость обеспечения ее безопасности потерпевшая Тонина ВЫДУМАЛА с помощью прокуратуры, что видно из стиля самого заявления. Попытки же защиты воспрепятствовать закрытому разбирательству дела Мишина были безуспешными. И тогда в зале суда стало просторно для обмана, - говорит защитник Мишина.

Когда верстался номер

Как стало известно "ЗР", Евгений Мишин и его адвокаты намерены обжаловать решение мирового судьи судебного участка № 76 Михайловского района Приморского края ДЕМКИНОЙ Т.Ю. Поэтому в "Михайловской аномалии" точку ставить рано. Хотя, по словам Владимира Саполовича, "защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, незаконного осуждения человека, предусмотренные ст. 6 УПК РФ, не почитаются Михайловским мировым судом как сам принцип. В данном случае суду симпатичнее органы, осуществляющее обвинение".

В ближайшее время на канале НТВ, в рубрике "Русские сенсации", выйдет передача, посвященная простым россиянам, не побоявшимся вступить в противоборство с коррумпированными представителями власти, а также с "оборотнями в погонах".

Один из сюжетов этого фильма будет посвящен Евгению Мишину. Напомним читателям, что в Михайловку выезжала бригада телекомпании НТВ, дабы разобраться с нашумевшим "делом Мишина". Но ни руководители Михайловского РОВД, ни государственный обвинитель, ни потерпевшая Тонина не захотели общаться с прессой.

Зато местные жители охотно рассказывали журналистам случаи, когда осужденный Мишин выручал их в безвыходных, казалось бы, ситуациях. К примеру, одному селянину помог вернуть деньги, отобранные местными бандюками у несовершеннолетнего сына. Телевизионщики говорят, что это будет "бомба" далеко не районного масштаба.

"ЗР" продолжает следить за ходом событий.