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Если кто-то кое-где у нас порой...
Жителям Владивостока, сообщившим о злоупотреблении служебным положением того или иного чиновника по специальной антикоррупционной телефонной линии - номер 61-44-55, гарантируется конфиденциальность.
В администрации Владивостока продолжается реализация комплекса антикоррупционных мероприятий в соответствии с требованиями ФЗ "О противодействии коррупции". По распоряжению главы Владивостока Игоря ПУШКАРЁВА от 16.06.09 №575-р, в целях дополнительного исключения и выявления фактов, причин и условий, способствующих возникновению коррупционных проявлений в администрации краевого центра, в июне начала действовать специальная антикоррупционная телефонная линия. Ее работа дает возможность гражданам обращаться с сигналами по фактам злоупотребления муниципальными служащими администрации города служебным положением и полномочиями. Прием информации осуществляется в рабочее время по телефону 61-44-55.
Также действует адрес электронной почты, куда на имя главы Владивостока каждый житель и гость краевого центра может отправлять электронные сообщения по фактам проявления коррупции - glava@vlc.ru. Всем обратившимся на этот номер телефона и e-mail гражданам гарантируется конфиденциальность. При рассмотрении данных сигналов решения комиссии администрации Владивостока по противодействию коррупции будут доводиться до заявителя незамедлительно, но не позднее 30 календарных дней со дня поступления обращения.
При этом всем обращающимся гражданам необходимо принять к сведению, что данные телефон и электронный адрес работают исключительно на прием сигналов по фактам проявления коррупционных явлений служащими администрации Владивостока. Что же касается возможного информирования на предмет недостатков в работе управляющих компаний, претензий к работе сотрудников УВД, проведения антинаркотических мероприятий и т.п., то эти обращения необходимо направлять в УК или на адреса и номера "телефонов доверия", которые опубликованы в СМИ и на электронных сайтах соответствующих структур.
Игорь Пушкарёв еще раз подчеркнул: ни один сигнал о негативных явлениях в деятельности городского чиновника не останется без оценки и мер правового вмешательства, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
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