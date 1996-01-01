Украденные в Японии автомобили находят в России

Проблемам борьбы с транснациональной преступностью была посвящена рабочая встреча представителей Национального полицейского агентства Японии со своими российским коллегами, которая состоялась в Хабаровске, в Главном управлении МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по ДФО, стороны отметили, что в последнее время наблюдается четкая тенденция к сращиванию преступных группировок российского Дальнего Востока с международным, в том числе и японским криминалитетом.

Это уже пятая, начиная с 2004 года, рабочая встреча с японскими коллегами, в которой участвуют сотрудники дальневосточной милиции. В соответствии с уже достигнутыми ранее договоренностями основной формой взаимодействия правоохранителей стал информационный обмен, осуществляемый по каналам Интерпола и дипломатическим каналам.

Только с начала 2009 года в НЦБ Интерпола Японии было направлено 12 запросов, из них 3 в отношении проверки автомобилей на заводах-изготовителях, 6 - экономической направленности, 3 - проверка подозреваемых. Возможности региональных подразделений Интерпола, наряду с органами внутренних дел, используются и другими правоохранительными органами ДФО.

В качестве примера информационного сопровождения борьбы с преступлениями в сфере экономики можно привести следующий факт. В результате проведенной проверки в отношении одной из фирм страны Восходящего солнца от правоохранительных органов Японии были получены сведения об учредителях компании, сфере ее деятельности, опрошен сотрудник фирмы, предоставлена информация о закупочной стоимости и количестве проданных автомобилей и номер счета компании. Данная информация позволила выявить факты контрабанды и мошенничества, совершенные индивидуальным предпринимателем с Камчатки. В результате было возбуждено уголовное дело, которое сейчас находится в стадии расследования. Японская сторона во время одной из предыдущих рабочих встреч обратилась к руководству ГУ МВД РФ по ДФО с просьбой об оказании помощи в установлении места нахождения 400 автомобилей, похищенных в стране Восходящего солнца и, предположительно, находящихся в России. Сотрудникам окружной милиции удалось разыскать почти половину автомашин из предоставленного списка. Причем иномарки были обнаружены не только на территории Дальнего Востока, но и в западных регионах страны.