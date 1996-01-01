Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Украденные в Японии автомобили находят в России
Проблемам борьбы с транснациональной преступностью была посвящена рабочая встреча представителей Национального полицейского агентства Японии со своими российским коллегами, которая состоялась в Хабаровске, в Главном управлении МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по ДФО, стороны отметили, что в последнее время наблюдается четкая тенденция к сращиванию преступных группировок российского Дальнего Востока с международным, в том числе и японским криминалитетом.
Это уже пятая, начиная с 2004 года, рабочая встреча с японскими коллегами, в которой участвуют сотрудники дальневосточной милиции. В соответствии с уже достигнутыми ранее договоренностями основной формой взаимодействия правоохранителей стал информационный обмен, осуществляемый по каналам Интерпола и дипломатическим каналам.
Только с начала 2009 года в НЦБ Интерпола Японии было направлено 12 запросов, из них 3 в отношении проверки автомобилей на заводах-изготовителях, 6 - экономической направленности, 3 - проверка подозреваемых. Возможности региональных подразделений Интерпола, наряду с органами внутренних дел, используются и другими правоохранительными органами ДФО.
В качестве примера информационного сопровождения борьбы с преступлениями в сфере экономики можно привести следующий факт. В результате проведенной проверки в отношении одной из фирм страны Восходящего солнца от правоохранительных органов Японии были получены сведения об учредителях компании, сфере ее деятельности, опрошен сотрудник фирмы, предоставлена информация о закупочной стоимости и количестве проданных автомобилей и номер счета компании. Данная информация позволила выявить факты контрабанды и мошенничества, совершенные индивидуальным предпринимателем с Камчатки. В результате было возбуждено уголовное дело, которое сейчас находится в стадии расследования. Японская сторона во время одной из предыдущих рабочих встреч обратилась к руководству ГУ МВД РФ по ДФО с просьбой об оказании помощи в установлении места нахождения 400 автомобилей, похищенных в стране Восходящего солнца и, предположительно, находящихся в России. Сотрудникам окружной милиции удалось разыскать почти половину автомашин из предоставленного списка. Причем иномарки были обнаружены не только на территории Дальнего Востока, но и в западных регионах страны.
Новости тематики
- "Суперджет" не удержался на полосе
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
Новости раздела
- "Суперджет" не удержался на полосе
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- Крабовый браконьер лишился судна
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Николаев напрашивается на "бис"
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- "Суражевка" от Абрамовича
- Проходной банк
- Владельцев "айфонов" ожидает новый "удар"
- Хоккейный клуб "Адмирал" уверено идет ко дну
- Дорогой подарок от экс-мэра Владивостока дошел до незнакомой девушки
- В Якутии ищут пути экспорта в Китай изделий из бивня мамонта
- Губернатора Приморья будут выбирать 16 декабря
- Мэр ушел, оставив след