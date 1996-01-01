Охота на "зайцев" продолжается

На Дальневосточной железной дороге с начала летнего периода выявлено 4,7 тысячи пассажиров без билетов.

На Владивостокском отделении, сообщает пресс-служба ДВЖД, проверки проводятся работниками компании ОАО "Экспресс Приморье" совместно с сотрудниками ЛУВДТ Приморского края. Всего охвачено 1286 пригородных поездов.

На Хабаровском отделении проведены проверки в 114 пригородных поездах, выявлено 1787 пассажиров, не оформивших проездные документы. Для продолжения поездки данным гражданам пришлось оформить квитанции дополнительного сбора.