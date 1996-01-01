Электропоезд отделался легкими повреждениями

29 июня, в 23-37 по местному времени, на регулируемом переезде "Чайка" (пригород Владивостока) при запрещающих сигналах переездной сигнализации произошло столкновение микроавтобуса марки "ММС Делика" с пригородным электропоездом №6466 Партизанск - Владивосток.

На место происшествия прибыли руководители дороги и отделения. В ходе предварительного расследования выяснилось, что водитель микроавтобуса грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд перед приближающимся электропоездом.

Машинист локомотива применил экстренное торможение, но столкновение предотвратить не удалось. В результате столкновения на электропоезде поврежден метельник головного вагона, сбиты две путевых коробки.

С травмами средней тяжести водитель микроавтобуса 1971 года рождения доставлен в ГКБ №2. Среди пассажиров поезда пострадавших нет. Задержка электропоезда составила 53 минуты.

ОАО "РЖД" в очередной раз призывает всех водителей автотранспорта соблюдать правила дорожного движения на железнодорожных переездах.