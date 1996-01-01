Хакер просил за пароль 3000 рублей

Оперативники отдела "К" УВД по Хабаровскому краю задержали 22-летнего студента Тихоокеанского госуниверситета. Он был уличен в неправомерном доступе к компьютерной информации и вымогательстве денег. Как сообщили порталу MoiGorod.Ru в пресс-службе УВД по Хабаровскому краю, сотрудники страховой компании обнаружили, что один из их корпоративных почтовых ящиков взломан. Старый пароль не действовал. За новый пароль неизвестный просил 3000 рублей. Помеченные деньги сотрудники милиции принесли в указанное место. Молодой человек за деньгами пришел лично.