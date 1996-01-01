Полковника МВД обвиняют в мошенничестве

Начальник Центра по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите УВД по Приморскому краю, полковник Александр АСТАФЬЕВ обвиняется в совершении мошенничества.

Как полагает следствие, Астафьев совершил мошеннические действия с использованием служебного положения. В четверг, 18 июня ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ (мошенничество). В тот же день Первореченский суд г. Владивостока суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Александра Астафьева меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается, его ведёт следственный отдел по г. Владивостоку следственного управления СКП по Приморскому краю.