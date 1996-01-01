Внимание, розыск!

ОВД по Спасскому муниципальному району Приморского края за совершение особо тяжкого преступления разыскивается гр. Кулибаба Алексей Иванович 18.03.1961 года рождения уроженец пос. Новое, Макаровского района, Сахалинской области, зарегистрирован г. Спасск-Дальний.

Приметы: на вид 45-50 лет; среднего телосложения, лицо овальное; лоб высокий; брови дугообразные; уши прямоугольной формы; глаза серые.

Гражданам, которым что либо известно о местонахождении Кулибаба А.И., просьба позвонить в ОВД по Спасскому МР Приморского края по тел. 8(42352) 2-08-09, 2-69-07 или сообщить в ближайший отдел милиции.