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Внимание, розыск!
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
ОВД по Спасскому муниципальному району Приморского края за совершение особо тяжкого преступления разыскивается гр. Кулибаба Алексей Иванович 18.03.1961 года рождения уроженец пос. Новое, Макаровского района, Сахалинской области, зарегистрирован г. Спасск-Дальний.
Приметы: на вид 45-50 лет; среднего телосложения, лицо овальное; лоб высокий; брови дугообразные; уши прямоугольной формы; глаза серые.
Гражданам, которым что либо известно о местонахождении Кулибаба А.И., просьба позвонить в ОВД по Спасскому МР Приморского края по тел. 8(42352) 2-08-09, 2-69-07 или сообщить в ближайший отдел милиции.
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