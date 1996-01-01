"Сообщи, где торгуют смертью"

С наступлением долгожданной всеми летней поры сопряжено немало проблем. Одной из них является возрастающий риск вовлечения подростков в наркоманию и наркопреступность. Так как именно в это время года молодежь в большей степени предоставлена самой себе. Но Управление Приморского края по контролю за оборотом наркотиков не остается в стороне. Совместно с Межведомственной комиссией по организации отдыха детей и подростков в летний период разработан ряд мероприятий направленных на обеспечение безопасности как самих подростков, так и жителей края на летний период.

Первая акция, приуроченная к летнему сезону - это оперативно-профилактическая операция "Мак", которая уже стартовала в нынешнем году. Эта операция проводится в крае каждое лето в течение длительного периода, с момента образования органов наркоконтроля. "Операция "Мак", - рассказывает заместитель начальника приморского управления наркоконтроля Аркадий Епихов, - направлена на уничтожение наркотикосодержащих растений как культивируемых, так и дикорастущих, на изъятие наркотиков конабисной группы из незаконного оборота". В этом году в проведение операции "Мак" активно включились органы местного самоуправления края.

Вторым профилактическим направлением является разработанный ряд мероприятий приуроченных к Международному дню борьбы с наркоагрессией - 26 июня. "В течение всего первого летнего месяца, - рассказывает Аркадий Епихов, - Управление наркоконтроля совместно с Органами исполнительной власти, Органами местного самоуправления и Правоохранительными органами будет проводить ряд мероприятий для подготовки ко Дню борьбы с наркоагрессией, сам день, конечно же, тоже будет отмечен рядом мероприятий. Но в этом году не планируется проводить таких грандиозных праздников, как в предыдущие годы. Мероприятия будут носить исключительно камерный характер для того, чтобы профилактические меры, вложенные в них, дошли до максимального числа участников". Ряд мероприятий разработан совместно с ВУЗами города Владивостока. Участие принимают Дальневосточный Государственный Медицинский Университет, ДВГУ, ДВГТУ и ДальРыбтуз. Также в число мероприятий, посвященных 26 июня, входит постановка спектакля профилактического характера для студентов ВУЗов "Заводной апельсин" в театре ДОФ, и проведение тренингов с детьми и подростками. Тренинги профилактического характера будет проводить Приморское краевое общественное учреждение Тренинговый и консалтинговый центр.

И третья оперативно-профилактическая акция - "Сообщи, где торгуют смертью". Эта антинаркотическая акция на территории Российской Федерации проходит уже второй год. "Если говорить об итогах проведения этой акции в прошлом году, то следует заметить, что позиция жителей нашего города, да и вообще в целом, края была очень активной, что весьма радует - рассказывает Аркадий Епихов, - за время проведения акции на "горячие телефоны" поступило свыше 900 обращений граждан, в том числе, более 300 из них - это сообщения о местах изготовления и распространения наркотиков, о деятельности наркосбытчиков и наркопритонов. По итогам акции правоохранительными органами было раскрыто 122 преступления, ликвидировано несколько десятков точек сбыта по улицам Сельская, Фадеева, Амурская, Строительная и др. Остальные звонки касались консультативной помощи для подростков, попавших в беду и их родителей.

Следует заметить, что в прошлом году был всплеск анонимных обращений от жителей края". В рамках акции будут действовать 5 "горячих" телефонов. Позвонив на них, приморцы получат консультацию специалистов по вопросам лечения и реабилитации наркобольных. Кроме того, продолжит свою работу телефон доверия приморской наркополиции, который будет в автоматическом режиме принимать от граждан информацию о наркопритонах, точках сбыта наркотиков и других наркопреступлениях. Свои "горячие" телефоны будут действовать и во всех муниципальных образованиях края. Главная цель акции - привлечь внимание населения к проблеме, активизировать участие всех приморцев в борьбе с наркоманией и наркопреступностью.

"Горячие линии" акции "Сообщи, где торгуют смертью"

Проконсультироваться по вопросам выявления, лечения и реабилитации наркобольных:

1) 2) Приморский краевой наркологический диспансер, приемное отделение 41-47-61 (круглосуточно)

" Наркологический центр "Феникс" 38-64-64 (круглосуточно)

" Сообщить о преступлениях, связанных с наркотиками:

3) Телефон доверия наркоконтроля 45-45-30 (круглосуточно)

" E-mail: narkopress@mail.ru

" Задать вопрос и высказать предложения по проведению профилактической работы в образовательных учреждениях, "группах риска", принять участие в организации профмероприятий:

4) Департамент образования и науки Приморского края 43-33-13 (с 9:00 до 18:00 в рабочие дни)

" УФСКН России по Приморскому краю, отдел межведомственного взаимодействия в сфере профилактики наркомании 45-84-18 (с 8:30 до 17:30 в рабочие дни)