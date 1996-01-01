www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

"Сообщи, где торгуют смертью"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

С наступлением долгожданной всеми летней поры сопряжено немало проблем. Одной из них является возрастающий риск вовлечения подростков в наркоманию и наркопреступность. Так как именно в это время года молодежь в большей степени предоставлена самой себе. Но Управление Приморского края по контролю за оборотом наркотиков не остается в стороне. Совместно с Межведомственной комиссией по организации отдыха детей и подростков в летний период разработан ряд мероприятий направленных на обеспечение безопасности как самих подростков, так и жителей края на летний период.

Первая акция, приуроченная к летнему сезону - это оперативно-профилактическая операция "Мак", которая уже стартовала в нынешнем году. Эта операция проводится в крае каждое лето в течение длительного периода, с момента образования органов наркоконтроля. "Операция "Мак", - рассказывает заместитель начальника приморского управления наркоконтроля Аркадий Епихов, - направлена на уничтожение наркотикосодержащих растений как культивируемых, так и дикорастущих, на изъятие наркотиков конабисной группы из незаконного оборота". В этом году в проведение операции "Мак" активно включились органы местного самоуправления края.

Вторым профилактическим направлением является разработанный ряд мероприятий приуроченных к Международному дню борьбы с наркоагрессией - 26 июня. "В течение всего первого летнего месяца, - рассказывает Аркадий Епихов, - Управление наркоконтроля совместно с Органами исполнительной власти, Органами местного самоуправления и Правоохранительными органами будет проводить ряд мероприятий для подготовки ко Дню борьбы с наркоагрессией, сам день, конечно же, тоже будет отмечен рядом мероприятий. Но в этом году не планируется проводить таких грандиозных праздников, как в предыдущие годы. Мероприятия будут носить исключительно камерный характер для того, чтобы профилактические меры, вложенные в них, дошли до максимального числа участников". Ряд мероприятий разработан совместно с ВУЗами города Владивостока. Участие принимают Дальневосточный Государственный Медицинский Университет, ДВГУ, ДВГТУ и ДальРыбтуз. Также в число мероприятий, посвященных 26 июня, входит постановка спектакля профилактического характера для студентов ВУЗов "Заводной апельсин" в театре ДОФ, и проведение тренингов с детьми и подростками. Тренинги профилактического характера будет проводить Приморское краевое общественное учреждение Тренинговый и консалтинговый центр.

И третья оперативно-профилактическая акция - "Сообщи, где торгуют смертью". Эта антинаркотическая акция на территории Российской Федерации проходит уже второй год. "Если говорить об итогах проведения этой акции в прошлом году, то следует заметить, что позиция жителей нашего города, да и вообще в целом, края была очень активной, что весьма радует - рассказывает Аркадий Епихов, - за время проведения акции на "горячие телефоны" поступило свыше 900 обращений граждан, в том числе, более 300 из них - это сообщения о местах изготовления и распространения наркотиков, о деятельности наркосбытчиков и наркопритонов. По итогам акции правоохранительными органами было раскрыто 122 преступления, ликвидировано несколько десятков точек сбыта по улицам Сельская, Фадеева, Амурская, Строительная и др. Остальные звонки касались консультативной помощи для подростков, попавших в беду и их родителей.

Следует заметить, что в прошлом году был всплеск анонимных обращений от жителей края". В рамках акции будут действовать 5 "горячих" телефонов. Позвонив на них, приморцы получат консультацию специалистов по вопросам лечения и реабилитации наркобольных. Кроме того, продолжит свою работу телефон доверия приморской наркополиции, который будет в автоматическом режиме принимать от граждан информацию о наркопритонах, точках сбыта наркотиков и других наркопреступлениях. Свои "горячие" телефоны будут действовать и во всех муниципальных образованиях края. Главная цель акции - привлечь внимание населения к проблеме, активизировать участие всех приморцев в борьбе с наркоманией и наркопреступностью.

"Горячие линии" акции "Сообщи, где торгуют смертью"

Проконсультироваться по вопросам выявления, лечения и реабилитации наркобольных:

1) 2) Приморский краевой наркологический диспансер, приемное отделение 41-47-61 (круглосуточно)

" Наркологический центр "Феникс" 38-64-64 (круглосуточно)

" Сообщить о преступлениях, связанных с наркотиками:

3) Телефон доверия наркоконтроля 45-45-30 (круглосуточно)

" E-mail: narkopress@mail.ru

" Задать вопрос и высказать предложения по проведению профилактической работы в образовательных учреждениях, "группах риска", принять участие в организации профмероприятий:

4) Департамент образования и науки Приморского края 43-33-13 (с 9:00 до 18:00 в рабочие дни)

" УФСКН России по Приморскому краю, отдел межведомственного взаимодействия в сфере профилактики наркомании 45-84-18 (с 8:30 до 17:30 в рабочие дни)

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru