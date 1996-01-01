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На Спортивном рынке Владивостока нашли антисанитарию
Ряд серьезных нарушений ветеринарно-санитарных норм при хранении и реализации потребителям животноводческой продукции выявлен Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю в ходе проверки Спортивного рынка Владивостока. В основном все нарушения совершены предпринимателями, относящимися к сфере малого и среднего бизнеса.
Например, из акта проверки следует, что индивидуальным предпринимателем ПРОКОФЬЕВЫМ осуществлялась реализация 13 наименований мясной продукции (колбасы, фарш, кости, шкура) без ветеринарно-сопроводительных документов. Часть продукции реализовывалась с истекшим сроком годности, без обязательной маркировки продукции и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, что очень распространено среди субъектов малого и среднего бизнеса, реализующих населению продукты питания. Индивидуальная предпринимательница ГУСЕВА реализовывала охлажденное мясо птицы под брендом ЗАО "Михайловский бройлер" без ветеринарных документов, которые могли бы подтвердить происхождение и качество этой продукции. Более того, вся продукция хранилась на полу без соблюдения надлежащего температурного режима. Предприниматель ВОЛОХОТЮК торговал мясом и мясными полуфабрикатами в уже размороженном виде, а несведущим покупателям реализовывал филе индейки под видом телятины.
Готовая рыбопродукция (сельдь матье, камбала сушеная и холодного копчения) реализовывалась совместно с сырым рыбосырьем (кости горбуши, плавники, обрезь лососевых видов рыб) в торговой точке, принадлежащей ООО "Дальморснаб", что могло послужить причиной повышения вероятности заражения готовой продукции бактериями, которым изобилует сырая рыба. Какие-либо документы, подтверждающие безопасность и качество реализуемой продукции, конечно же, отсутствовали. И это далеко не весь перечень торговых точек, осуществляющих продажу животноводческой продукции с наиболее распространенными нарушениями действующего законодательства (отсутствие документов о качестве и безопасности продукции, нарушение правил ее хранения). А ведь именно неправильное хранение продуктов питания создает самые благоприятные условия для возникновения и распространения различных болезнетворных бактерий, представляющих серьезную угрозу для здоровья и людей, и животных, утверждают специалисты отдела надзора за безопасностью и качеством продукции Управления Россельхознадзора по Приморскому краю.
Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Приморскому краю, в ближайшее время подобные проверки будут проводиться только по заявкам о несоблюдении санитарных норм. Проверки рынков - процесс очень трудоемкий, для его осуществления следует согласовывать действия сотрудников Россельхознадзора со многими прокуратурами города и края, иначе проверка будет незаконной и, следовательно, не принесет никаких результатов. Также Управление Россельхознадзора по Приморскому краю по закону обязано оповещать тот объект, проверка которого готовится.
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