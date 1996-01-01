Телятина с перьями

Слава рынка на Спортивной во Владивостоке как относительно дешевого часто дополняется и славой другого рода - как одного из самых закононепослушных.

Как сообщили в пресс- службе Россельхознадзора, контрольные мероприятия на рынке каждый раз выявляют многочисленные нарушения санитарных норм, а отсутствие документов, пожалуй, наиболее распространенное. Поэтому, один ловкий продавец предлагал покупателям под видом нерки совсем другую рыбу - кету, другой - телятиной назвал филе индейки. И так далее.