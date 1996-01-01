Схема смерти: наркобизнес в Приморье

К сожалению, вместе с наркотиками в наш лексикон вошли и такие понятия, как наркобизнес и наркорынок. Оперируя этими терминами, мы лишь признаем очевидное: то, что наркоторговля - это не удел одиночек, а целая система мелких, средних и крупных торговцев зелья.

Сотрудники приморского управления наркоконтроля проводят постоянный мониторинг наркоситуации в Приморье, о наиболее значимых оценках и выводах специалистов мы и расскажем в настоящем материале.

Досье Немного статистики: по сравнению с 2007 годом число наркозависимых приморцев, по данным Приморского краевого наркологического диспансера, уменьшилось на 1,5% - с 9401 до 9260, на 8% уменьшилась и первичная заболеваемость. Если же сравнивать с цифрами за 2003 год, когда на наркологическом учете состоял 11531 наркобольной, то можно констатировать 20-процентное снижение наркозависимости за 6 лет. И тем не менее, пока что на 100 тысяч приморцев приходится 473 "клиента" наркологов, что все еще превышает среднероссийский уровень в 1,8 раза и лишний раз подтверждает тезис о напряженности наркоситуации в крае.

Наркотики под ногами

Резонный вопрос обывателя: куда смотрят милиция и наркоконтроль и почему в Центральной России наркоманов в два раза меньше? А смотреть приходится в буквальном смысле себе под ноги. На землю, откуда прорастают стебли того растения, из которого некогда делали канаты, масло и даже одежду, а нынче производят марихуану, гашиш и гашишное масло. Конопля маньчжурская, из-за жесткого стебля, для канатоплетения не годится, а вот содержание тетрагидроканнабинола в ней более чем достаточно для получения наркотика. И если наркотики опийной группы и "синтетику" необходимо везти издалека, то конопля - вот она, растет на пустыре возле села. Таким образом, первый фактор повышенной наркотизации Приморья - природный: наличие огромной местной сырьевой базы, сопряженное с хронической безработицей в деревнях, в которых привыкли кормиться с природы - сад-огород, грибы-ягоды-орехи, охота-рыбалка и, увы, конопля. Впрочем, большую часть доходов от производства наркотиков каннабисной группы забирают опять-таки "городские" кураторы сельчан, так что разбогатеть на конопляных хлебах у деревенских не очень получается.

Досье С 2003 года наркополиция края совместно с другими правоохранительными органами проводит операцию "Мак" (ранее - "Конопля"), направленную на ликвидацию сырьевой базы для производства наркотиков каннабисной группы. И масштабы операции из года в год увеличиваются: если в 2003 году уничтожено 233 тонны дикорастущей и культивированной конопли, то в 2008 - уже 3722 тонны. Только за 4 месяца этого года наркополицейские уже изъяли из незаконного оборота 506 кг марихуаны, а всего за шесть лет работы краевой наркополиции наркодельцы лишились 10,3 тонны этого наркотика, а также 98 кг гашиша и гашишного масла.

Импортно-экспортное наркосальдо Приморья

Вторая особенность края, повинная за нерадостную статистику, - его экономико-географическое положение. Здесь море встречается с железной дорогой, а Россия - со странами АТР; здесь переплетаются разнонаправленные миграционные и транспортные потоки, за которыми непросто уследить. Возвращаясь к рыночной терминологии, Приморье является одновременно и экспортером, и импортером наркотиков.

Экспортируются наркотики каннабисной группы - марихуана, гашиш и гашишное масло. Ими оптовики "угощают" наркопотребителей других регионов Дальнего Востока - в ходе совместных операций с коллегами сотрудники приморского управления наркоконтроля регулярно перехватывают крупные партии зелья, идущие на экспорт в Магаданскую область, на Камчатку и Сахалин. Есть и другая схема, в которой Приморье оказывается транзитером: то же гашишное масло железной дорогой ввозится в край из Амурской области (там также нет недостатка в сырьевой базе для производства наркотиков каннабисного ряда), а затем самолетом отправляется в указанные выше северные территории ДФО. Имеется также информация и о вывозе наркотиков на основе конопли в Японию, однако объем этих поставок невелик - везут больше моряки для собственных нужд, дабы скрасить свое долгое пребывание в морях. Любопытно, что в последнее время зафиксированы факты ввоза наркотиков каннабисной группы в Приморье... из Китая, где также произрастает дикорастущая конопля.

Импортируются же все остальные наркотики. Страшнее всего - героиновый поток. "Белая смерть" начинает свой длинный путь к приморскому потребителю с пересечения афганской границы. Затем - Таджикистан (варианты: Узбекистан, Киргизия), Казахстан, Сибирь, Дальний Восток. То, что поток этот не иссякает, а даже расширяется, подтверждается фактами: если в 2007 году правоохранительные органы края изымали героин 703 раза, то в 2008 году - 1427; в весовом измерении улов правоохранителей в прошлом году составил 10,5 килограмма (против 460 граммов в 2005 году). Опий поступает теми же каналами, однако в более скромных объемах, - все-таки этот вид наркотика менее распространен и все больше заменяется героином. Отмечаются факты поставок в край "богемного" кокаина, который, чтобы попасть в Приморье, совершает чуть ли не кругосветное путешествие из Латинской Америки, где произрастают листья коки, в Европу, а затем везется через всю страну во Владивосток.

И наконец - "синтетика", то есть "экстази" и амфетамины. Здесь приморские наркополицейские отмечают два канала поступления наркотиков в край - из европейской части страны и из сопредельного Китая. Эти наркотики, ассоциирующиеся с клубной жизнью, распространяются преимущественно во Владивостоке и неведомы глубинке.

Наркобизнес никогда не делается в одиночку

А раз имеется спрос, будут и те, кто попытается, невзирая на все риски, его удовлетворить - то есть наркосбытчики. Наркопреступность тяготеет к организованным формам: всегда есть производители (будь то лаборатории по производству героина в Афганистане или же наркоцех по изготовлению гашишного масла в сельской местности Приморья) и поставщики (посредники между изготовителями и курьерами), далее следуют перевозчики (курьеры) и перепродавцы, а конечное звено - розничные "барыги". Эти преступные цепочки порой состоят более чем из десятка звеньев (как, например, в случае с героином, чье происхождение вплоть до маковых полей Афганистана не проследишь при всем желании), в результате чего цена наркотика в процессе пути увеличивается в десятки раз, а с этой разницы и кормятся преступники. Разумеется, каждое звено цепи знает лишь предыдущего и последующего участника, что крайне затрудняет оперативно-розыскную деятельность.

Типичная наркогруппировка отличается ярко выраженной иерархической структурой. В ее основании находится "планктон" - розничные сбытчики. Это пушечное мясо, которое организаторам наркобизнеса не жаль при необходимости пустить в расход, - их имен те все равно не знают, если "спалятся", - проинструктированы молчать как рыбы. Все интересы рядовых сбытчиков вращаются вокруг той ежедневной дозы наркотика, которую они употребят после того, как распродадут зелье своим товарищам по несчастью. Постоянное пополнение когорты наркоменеджеров нижнего звена объясняется элементарной логикой: любой наркопотребитель, которого наркотики тянут на социальное дно, рано или поздно преступает закон или завязнет в долговой петле. Выхода же только два: в тюрьму или в могилу.

Чуть выше наркопланктона - посредники. Эти товарищи, как правило, тоже употребляют зелье, но еще не утратили минимальных организаторских навыков. Их задача - доставлять "товар" от организатора ОПГ к сбытчикам. Иногда они и сами сбывают наркотики, нередко это "приближенные" организаторов наркобизнеса - родственники, любовницы, друзья и т.д.

Наконец, у руля наркосбыта находятся лидеры группировок. В зависимости от численности группировок, в организаторах могут состоять как один, так и несколько человек. В крупных группировках и преступных сообществах развита специализация - лидер осуществляет общее руководство, его "замы" отвечают за "крышу", поставки зелья, курируют "структурные подразделения" - ОПГ. Верхушка наркопирамиды старается максимально дистанцироваться от неблагонадежных "низов" - они не должны знать фамилий, мест проживания, каналов поставки. Капитаны наркобизнеса чаще всего не употребляют наркотики, зато хорошо представляют психологию и мотивацию наркоманов. Многие из них обладают авторитетом в криминальном мире, имеют официальные источники дохода, работу-"ширму" и т.д.

Досье За шесть лет работы силами краевой наркополиции пресечена деятельность 129 организованных преступных групп в сфере наркобизнеса. В суд направлено более 2400 уголовных дел. Раскрыто свыше 7700 наркопреступлений. Осуждено свыше 1500 наркосбытчиков.

Об ОПГ и ЭПГ

Предваряя вопрос о национальности сбытчиков, необходимо отметить следующую закономерность. Если организованные группировки в сфере сбыта наркотиков каннабисной группы состоят преимущественно из русских, то поставки героина имеют выраженную этническую направленность: в число организаторов нередко входят представители азербайджанской и таджикской диаспор, отдельные группировки полностью выстроены по национальному признаку (так называемые ЭПГ - этнические преступные группировки).

Это связано с тем, что весь процесс транспортировки наркотика в край построен на тесных связях этих лиц со своими соотечественниками у себя на родине: чужому героин просто не доверят. Впрочем, утверждать, что именно "лица кавказской национальности" сбывают приморцам героин, безосновательно - это отдает национализмом. Нельзя не упомянуть об отдельных представителях цыганской диаспоры, которые специализируются на опии, а в последнее время, в связи с падением спроса на него и переходом на героин, становятся посредниками и в героиновой цепочке.

Вывести наркопреступность из латентной зоны

Итак, к сожалению, в опутанном паутиной наркотрафика Азиатско-Тихоокеанском регионе Приморье пока занимает не последнее место, что не может не вызывать тревогу. Впрочем, закончить наше небольшое исследование хочется все же на оптимистической ноте. Так или иначе лавинообразный рост наркомании, слава богу, остался в смутных 90-х и на заре 2000-х. А вот что касается наркопреступности, то не все так просто, ведь по своей сути она латентна, носит скрытый характер: в ней нет пострадавших, которые пишут заявление в правоохранительные органы с просьбой "найти и покарать того "барыгу", который сбыл мне наркотик". Поэтому возросшие цифры раскрытых наркопреступлений говорят не об ухудшении наркоситуации, а о повышении эффективности работы правоохранительных органов, которые стали выявлять и расследовать больше преступлений.

Досье По данным УФСКН России по Приморскому краю, в конце 2008 года средняя розничная цена 1 грамма героина составляла 2950 руб., 1 грамма гашиша - 400 руб., 1 грамма кокаина - 7500 руб., 1 грамма опия-сырца - 940 руб., 1 килограмма марихуаны - 9250 руб. В 2006 году эти же наркотики стоили соответственно 2075, 285, 7000, 650 и 2650 рублей.

Сегодня эксперты отмечают, что наркоситуация в Приморье в целом стабилизировалась, по ряду позиций наметились и закрепились позитивные тенденции. Так, практически вытеснены с рынка некогда широко распространенные опий и эфедрин, да и все наркотики за последние годы подорожали, что снизило их доступность для потребителя. Важно, что наркотики постепенно выходят и из молодежной моды.

P. S. Экс-полпред президента в Дальневосточном округе Олег САФОНОВ может занять пост замдиректора Госнаркоконтроля. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источник в ФСКН.