Строительный спецназ

Борьбой с преступлениями в сфере строительства, в том числе и на объектах саммита АТЭС, займется спецподразделение УБЭП.

Как сообщили в пресс-службе УБЭП УВД по Приморскому краю, в отделе будут работать 10 сотрудников службы борьбы с экономическими преступлениями.