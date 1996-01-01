Владельцы «электронных пушек» атакуют интернет-траффик

Наиболее предприимчивые клиенты-юрлица одного из основных игроков на приморском рынке предоставления услуг сети Интернет нашли способ сэкономить довольно значительные суммы. По сведениям «ЗР», ряд продвинутых пользователей использует чисто русскую технологию с обходом действующих расценок.

Суть технологии состоит в том, что компания оформляет безлимитный доступ к Интернет на физическое лицо, что в несколько раз дешевле, чем услуги по корпоративному тарифу. Далее в общем операционном зале устанавливается некое устройство (назовем его «электронная пушка»), которое ретранслирует сигнал Интернета на расположенные в этом же зале рабочие компьютеры. Оплата услуг в этом случае минимизируется в разы. Воровством подобные деяния не назовешь, а пострадавшей стороной остается исключительно компания-провайдер, лишающаяся части законной прибыли.