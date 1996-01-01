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Приморский краевой суд приступил к повторному рассмотрению дела Фотьянова
Приморский краевой суд приступил к повторному рассмотрению громкого дела об убийстве кандидата в мэры Дальнегорска от "Единой России" Дмитрия ФОТЬЯНОВА, совершенном в 2006 году. В июне 2008 года суд признал виновным в убийстве бизнесмена Александра ФЕДОТОВА, конкурента Фотьянова по бизнесу, и приговорил его к 12,5 годам лишения свободы.
Однако гособвинение, настаивавшее, что преступление было организовано бандой из нескольких человек, обжаловало приговор, и Верховный суд РФ вернул его на новое рассмотрение.
Как сообщил пресс-секретарь Приморского краевого суда Сергей ИГНАТЕНКО, как и в первый раз, дело слушается с участием присяжных.
Напомним, что совершенное 19 октября 2006 года убийство Фотьянова прогремело на всю Россию. Лидер "ЕдРа" Борис ГРЫЗЛОВ тогда даже назвал убийство политическим. Выборы мэра пришлось перенести на год, поскольку остальные кандидаты отказались участвовать в избирательной кампании. В результате следствие пришло к выводу, что преступление организовал деловой конкурент Фотьянова - Александр Федотов, который так же, как и кандидат в мэры, занимался заготовкой леса. Федотов опасался, что победа конкурента на выборах помешает его бизнесу в городе, сообщает "Коммерсант".
17 июня прошлого года коллегия присяжных заседателей краевого суда вынесла вердикт по делу. Участники преступной группы Були приговорены к разным срокам заключения: Федотов получил 12,5 лет колонии, ФАХРЕТДИНОВ - 10 лет, ЗЕМКОВ - 4,5 года лишения свободы условно. Защита подсудимых выразила удовлетворение приговором. Однако гособвинение обжаловало приговор на самом высшем уровне.
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