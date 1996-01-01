Мещеряков остается в СИЗО

Краевой суд удовлетворил ходатайство следственного комитета продлить содержание под стражей И. О. руководителя Управления РФФИ по краю Игоря МЕЩЕРЯКОВА.

Кроме Мещерякова под стражей останется и другой фигурант дела - Феликс КРУЧА. А вот Александру ШИНДИНУ суд изменил меру пресечения, отпустив его под залог в 1 млн руб.