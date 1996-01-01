Мошенники по-крупному

Следственной частью при Главном управлении МВД России по Дальневосточному федеральному округу по материалам оперативно-розыскного бюро Главка возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц по фактам подделки и сбыта ценных бумаг (чеков) на сумму 337 млн рублей.

Как сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МВД РФ по ДВО, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задокументированы факты регистрации участниками преступной группы фирм-однодневок на подставных лиц, оформление подложных банковских чеков, которые впоследствии предъявлялись к оплате в банках. По предварительным данным, услугами преступников в целях уклонения от уплаты налогов, а также легализации преступных доходов пользовались более 150 юридических и физических лиц, зарегистрированных как в центральной части России, так и на Дальнем Востоке. В схеме обналичивания было задействовано несколько финансово-кредитных учреждений, в том числе один из коммерческих банков Хабаровска. Группа действовала с 2006 по 2008 годы на территории ряда субъектов Дальневосточного федерального округа. Круг подозреваемых устанавливается. Уголовным кодексом РФ за данного рода преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.