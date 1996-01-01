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Мошенники не смогут повлиять на результаты ЕГЭ

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Предложения мошенников повлиять за деньги на результаты ЕГЭ бесполезны, а любые попытки организаторов экзаменов нарушить правила будут пресекаться, заявила глава Рособрнадзора Любовь ГЛЕБОВА.

"Я хочу официально заявить, что никаких возможностей у мошенников и авантюристов, которые предлагают повлиять на результаты ЕГЭ, нет. Все такие попытки бесполезны", - заявила Глебова журналистам во время посещения московской школы номер 1284, где выпускники сдавали ЕГЭ по русскому языку.

Она сообщила, что есть случаи, когда к ребятам, сдавшим во вторник ЕГЭ по биологии и информатике, подходили мошенники и предлагали за определенную плату улучшить результаты экзаменов.

"Я предложила бы всем родителям не тратить свои деньги понапрасну", - сказала глава Рособрнадзора. Она отметила, что среди нарушений, которые встречались на экзамене 26 мая, были попытки пронести в аудиторию мобильные телефоны и другие средства связи и воспользоваться ими.

"Ребята предполагали: я беру телефон, но не пользуюсь им, он у меня выключен, поэтому я ничего не нарушаю", - пояснила Глебова.

В связи с этим Рособрнадзор разослал в субъекты РФ официальное письмо, где четко разъясняет, что мобильные телефоны всех участников ЕГЭ должны быть отключены и сданы организаторам экзаменов.

Глебова сообщила, что в Самарской области три выпускника были выведены из аудитории, так как попытались воспользоваться мобильным телефоном. Они будут сдавать экзамен в резервный день.

Кроме того, в Саратовской области выпускнику, мама которого является работником сферы образования, предлагали помощь в сдаче ЕГЭ за 20 тысяч рублей.

Глебова отметила, что в регионах ведется серьезный административный и общественный контроль за проведением ЕГЭ, при котором сложно что-либо скрыть.

"Нарушение должностных полномочий (организаторами ЕГЭ) приведет к административному, а порой и к уголовному наказанию", - подчеркнула она. По ее словам, нередко для выпускников помощь в сдаче ЕГЭ может оказаться "медвежьей услугой", и ребятам придется пересдавать экзамен.

Кстати, более 200 звонков поступило на организованную Общественной палатой (ОП) РФ "горячую линию" по Единому государственному экзамену (ЕГЭ) в первый день ее работы - 29 мая, большинство вопросов носило консультативный характер, сообщила РИА Новости руководитель проекта Любовь Духанина. "Большинство звонков, около 70%, было консультативного характера, а 30% - жалобы и просьбы обратить внимание на то, что нужно учесть, при проведении экзамена в следующий раз", - сказала Духанина.

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