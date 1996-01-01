Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Земля Де-Фриза пошла на навар
В Интернете ходит "дацзыбао", что в бытность главой администрации Надеждинского района Олега ПИНСКОГО бывшие в запустении 150 га земель сельскохозяйственного назначения на полуострове Де-Фриза с его легкой руки были проданы некой госпоже Л.М. КОЖЕМЯКОВОЙ всего по 46 рублей за сотку.
Сейчас эти 150 га распродаются по $1000 за сотку. Поскольку покупалась сотка по курсу $1 = 23 рубля, то не трудно высчитать, что цена участков "де-фризовской" земли менее чем за год выросла в 500 раз, что дает возможность собственнику "наварить" на ней около $15 млн за вычетом той мелкой "декоративной" суммы в $30 тысяч, которая пошла на выкуп.
Предлагаемая земля, судя по цене, продается, как под жилищное строительство, поскольку земли сельхозназначения стоят значительно дешевле. Мужчина на телефоне 50-70-71 сказал, что есть на тех гектарах и проведенное электричество и кое-где даже скважины. Однако он же отметил, что по 15 соток эти участки не продаются, а не менее чем по 1 га в одни руки. Впрочем, можно и скопом купить эти самые 150 га.
Безусловно, у покупателей есть серьезный риск. Например, купленные у этого продавца земли могут пойти под изъятие в связи с расширением очистных сооружений Де-Фриза и строительством новой трассы Аэропорт - Новый - Де-Фриз - Седанка - Патрокл - о. Русский, которое намечено программой подготовки к АТЭС 2012 г.
С другой стороны не исключено, что одни и те же участки продавцом будут проданы по несколько раз, как это уже наблюдается в Хасанском районе. И есть еще один нюанс - возможно, что эта земля станет на долгие годы предметом спора между государством, упустившим свое за бесценок, и последующими собственниками. Хотя государство может и сэкономить на строительстве трассы через Де-Фриз, вернувшись к не менее перспективному варианту расширения дороги от аэропорта до о. Русский вдоль Уссурийского залива.
Как бы то ни было, эта история с Де-Фризом говорит о том, что не надо ехать в богатую заграницу и стольные города Москву и Питер, дабы стать богатым. Достаточно присовокупиться к контингенту людей, снимающих навар на продаже приморских земель.
Рубрика "Ходят слухи, что…."
Новости тематики
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
Новости раздела
- Крабовый браконьер лишился судна
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- В Приморье появится канатная дорога
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Положили с "Радиоприбором"