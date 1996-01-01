Земля Де-Фриза пошла на навар

В Интернете ходит "дацзыбао", что в бытность главой администрации Надеждинского района Олега ПИНСКОГО бывшие в запустении 150 га земель сельскохозяйственного назначения на полуострове Де-Фриза с его легкой руки были проданы некой госпоже Л.М. КОЖЕМЯКОВОЙ всего по 46 рублей за сотку.

Сейчас эти 150 га распродаются по $1000 за сотку. Поскольку покупалась сотка по курсу $1 = 23 рубля, то не трудно высчитать, что цена участков "де-фризовской" земли менее чем за год выросла в 500 раз, что дает возможность собственнику "наварить" на ней около $15 млн за вычетом той мелкой "декоративной" суммы в $30 тысяч, которая пошла на выкуп.

Предлагаемая земля, судя по цене, продается, как под жилищное строительство, поскольку земли сельхозназначения стоят значительно дешевле. Мужчина на телефоне 50-70-71 сказал, что есть на тех гектарах и проведенное электричество и кое-где даже скважины. Однако он же отметил, что по 15 соток эти участки не продаются, а не менее чем по 1 га в одни руки. Впрочем, можно и скопом купить эти самые 150 га.

Безусловно, у покупателей есть серьезный риск. Например, купленные у этого продавца земли могут пойти под изъятие в связи с расширением очистных сооружений Де-Фриза и строительством новой трассы Аэропорт - Новый - Де-Фриз - Седанка - Патрокл - о. Русский, которое намечено программой подготовки к АТЭС 2012 г.

С другой стороны не исключено, что одни и те же участки продавцом будут проданы по несколько раз, как это уже наблюдается в Хасанском районе. И есть еще один нюанс - возможно, что эта земля станет на долгие годы предметом спора между государством, упустившим свое за бесценок, и последующими собственниками. Хотя государство может и сэкономить на строительстве трассы через Де-Фриз, вернувшись к не менее перспективному варианту расширения дороги от аэропорта до о. Русский вдоль Уссурийского залива.

Как бы то ни было, эта история с Де-Фризом говорит о том, что не надо ехать в богатую заграницу и стольные города Москву и Питер, дабы стать богатым. Достаточно присовокупиться к контингенту людей, снимающих навар на продаже приморских земель.

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