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На дорогах дети беззащитны
1 июня дежурная часть Управления ГИБДД по Приморскому краю зарегистрировала четыре ДТП с участием детей, причем в трех случаях пострадали дети-пешеходы.
Как сообщили в пресс-службе управления, в Арсеньеве водитель автомашины "Субару Форестер" совершил наезд на 10-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. Ребенок с черепно-мозговой травмой госпитализирован. В Партизанске 14-летний подросток был сбит неустановленным мотоциклом, а в Ленинском районе краевого центра под колеса автомашины попала 13-летняя девочка, переходившая проезжую часть в неустановленном месте. В обоих случаях водители скрылись, а пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы. 1 июня остался без "защиты" еще один подросток. В Уссурийске в результате столкновения "Хонды" и УАЗа пострадала девочка-пассажир. С начала года в ДТП погибли шестеро детей.
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