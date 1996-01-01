Милиционеры продавали дипломы о высшем образовании в розницу

Окончено расследование уголовного дела по факту сбыта дипломов о высшем образовании. Обвиняемыми оказались две сотрудницы правоохранительных органов.

В ноябре прошлого года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия выявлен факт попытки сбыта поддельного диплома о высшем образовании. В совершении данного преступления уличены инспектор отдела кадров ОМОН УВД по Приморскому краю Алина Р. и сотрудница ОВО УВД по Ленинскому району г. Владивостока Елена В. Обеим, уже бывшим сотрудницам, предъявлены обвинения по нескольким статьям, уголовное дело окончено, утверждено прокурором и направлено в суд для рассмотрения по существу, где суд назначит наказание виновным.

Расследованием уголовного дела занимался следственный отдел по г. Владивостоку следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Приморскому краю.