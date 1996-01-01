Милиционеры потрошили китайцев

Уссурийскими следователями следственного комитета при прокуратуре РФ по Приморскому краю раскрыто должностное преступление коррупционной направленности.

Возбуждено и ведется следствие по уголовному делу в отношении трех сотрудников УВД по Уссурийскому городскому округу. Им вменяется превышение должностных полномочий.

Следствием установлено, что милиционеры, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, незаконно требовали у граждан КНР денежные средства, якобы для оплаты штрафа. Иностранцы подчинились требованиям стражей порядка и передали им деньги в сумме 15 тыс. рублей.

Преступление раскрыто по "горячим следам", и все фигуранты задержаны. В ходе проведения в рамках уголовного дела следственных действий, потерпевшие с уверенностью опознали злоумышленников.

В настоящее время ведётся следствие. В отношении подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения.