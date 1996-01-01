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Милиционеры потрошили китайцев
Уссурийскими следователями следственного комитета при прокуратуре РФ по Приморскому краю раскрыто должностное преступление коррупционной направленности.
Возбуждено и ведется следствие по уголовному делу в отношении трех сотрудников УВД по Уссурийскому городскому округу. Им вменяется превышение должностных полномочий.
Следствием установлено, что милиционеры, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, незаконно требовали у граждан КНР денежные средства, якобы для оплаты штрафа. Иностранцы подчинились требованиям стражей порядка и передали им деньги в сумме 15 тыс. рублей.
Преступление раскрыто по "горячим следам", и все фигуранты задержаны. В ходе проведения в рамках уголовного дела следственных действий, потерпевшие с уверенностью опознали злоумышленников.
В настоящее время ведётся следствие. В отношении подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения.
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