Сообщи, где торгуют смертью! Началась общероссийская антинаркотиическая акция

Лето - жаркая пора для доморощенных аграриев и наркокурьеров со всего света. Прогноз на "урожай-2009" растений каннабисной группы, а проще говоря, конопли, неутешителен для наркополицейских Управления ФСКН по Приморскому краю. По словам зам. начальника управления Аркадия ЕПИХОВА, теплая и влажная весна - самые лучшие "природные ингредиенты" для богатого урожая.

На это наркополиция готовит драг-дилерам адекватный ответ, надеясь как на собственные силы, так и на помощь неравнодушного населения.

"Телефон доверия" Управления ФСКН по Приморскому краю в автоматическом режиме готов принять информацию о наркопритонах, точках сбыта наркотиков, фактах культивирования наркотикосодержащих растений и других наркопреступлениях. Полученная информация, обещают полицейские, будет поступать в штаб акции и оперативно проверяться.

Свои "горячие телефоны" будут действовать и во всех муниципальных образованиях Приморья. Главная цель акции - привлечь внимание населения к проблеме, активизировать участие всех приморцев в антинаркотической работе и, конечно же, уменьшить количество точек наркосбыта в Приморском крае.

Кроме того, в рамках общероссийской антинаркотиической акции, которая пройдет с 1 по 26 июня, планируется работа 5 "горячих" линий, где приморцы смогут получить консультацию специалистов по вопросам лечения и реабилитации наркобольных, а также высказать свои пожелания и наказы по организации профилактической работы в крае.

Напомним, что акция "Сообщи, где торгуют смертью" проводится во второй раз. В прошлом году за время ее проведения "горячие линии" приняли более 900 обращений, в том числе свыше 300 сигналов о местах изготовления и распространения наркотиков, о деятельности наркосбытчиков и наркопритонов. По итогам акции наркополицейскими раскрыто 122 преступления, сотни драг-дилеров предстали перед судом и получили заслуженные сроки заключения, ликвидировано несколько десятков точек сбыта по улицам: Сельская, Фадеева, Амурская, 2-я Строительная и др.

Завершится акция, но не борьба с вселенским злом 26 июня - в Международный день борьбы с наркотической агрессией.

"Горячие линии" акции "Сообщи, где торгуют смертью":

Консультации по вопросам выявления, лечения и реабилитации наркобольных:

Приморский краевой наркологический диспансер, приемное отделение, (4232)41-47-61 (круглосуточно);

Наркологический центр "Феникс", 38-64-64 (круглосуточно);

Сообщить о преступлениях, связанных с наркотиками:

"Телефон доверия" наркоконтроля (4232)45-45-30 (круглосуточно);

E-mail: narkopress@mail.ru

Задать вопросы и высказать предложения по проведению профилактической работы в образовательных учреждениях, "группах риска", принять участие в организации профмероприятий:

Департамент образования и науки Приморского края, (4232)43-33-13 (с 9:00 до 18:00 в рабочие дни).

УФСКН России по Приморскому краю, отдел межведомственного взаимодействия в сфере профилактики наркомании, (4232)45-84-18 (с 8:30 до 17:30 в рабочие дни).