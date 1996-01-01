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Для судей Приморья прошли семинары о торговле людьми

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Программа учебно-методических занятий для судей Приморского края по вопросам судебного разбирательства уголовных дел о торговле людьми" проходила в здании Краевой Администрации с 12 по 13 мая.

Торговля людьми является одной из серьезнейших проблем современного общества. Жертвами этого опасного преступления в равной степени могут оказаться и мужчины, и женщины, и дети, хотя большинство жертв - это женщины и дети, проданные с целью сексуальной эксплуатации.

Есть очевидная связь между торговлей людьми и миграцией. Многочисленные исследования показывают, что торговцы вербуют своих жертв среди уязвимых групп населения - прежде всего среди тех, кто находится в поиске работы. Преступники подчиняют себе жертв посредством обмана, мошенничества, насилия, угроз. А в период кризиса многие нуждаются в новой работе, и риск попасть в руки преступников возрастает.

Основной задачей проводимых мероприятий было познакомить участников семинара с той работой, которую проводит МОМ (Международная Организация по Миграции). А так же сотрудничество, обмен мнениями и опытом с судьями.

В программе принимали участие: В.Н. Попов - Заместитель председателя Приморского краевого суда, Том Армбрустер - Генеральный консул США во Владивостоке, Штефан Биглер, К.А. Бойченко - специалисты бюро МОМ г. Москва и другие эксперты.

Международная Организация по Миграции появилась в 1952 году. На тот момент занималась перемещением мигрантов только на территории европейского континента. Сейчас это более 400 региональных офисов по всему миру, 125 государств являются членами организации. Россия государство наблюдатель с 1992 года. МОМ - это афилированное к ООН агентство, но является самостоятельной организацией.

Одной из главных задач на сегодняшний день является предотвращение торговли людьми. На территории Приморского края реализуются два проекта: первый - реабилитационный центр по предоставлению помощи пострадавшим, был открыт в феврале этого года, второй - это проект по работе с правоохранительными органами в направлении борьбы против торговли людьми. Стоит отметить, что финансирование данных проектов осуществляется за счет посольства США.

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