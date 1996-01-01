www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Cамозванный "социальный магазин" увел покупателей

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

К списку официальных "социальных магазинов" в пригородной зоне Владивостока недавно "приписался" самозванный. До этого ему не везло в конкурентной борьбе с находящимся неподалеку более крупным и ассортиментным магазином. К тому же в связи с кризисом стала уменьшаться и выручка, что заставило искать новые маркетинговые ходы.

Ситуация резко изменилась, когда магазин стал рекламировать себя покупателям под "маркой" социального. При этом на несколько популярных продуктов питания цены были заметно снижены по сравнению с другими торговыми точками в округе. В результате спустя всего пару месяцев здесь уже начали возникать очереди, торговля пошла бойчее и соответственно поправились дела в самой торговой фирме.

Судя по всему, быть в глазах покупателей "дешевым магазином" становится выгодным. Люди быстро замечают, где продукты дешевле даже на один-несколько рублей. Там и сами покупают, и знакомым советуют.

Рубрика "ходят слухи, что…."

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru