Cамозванный "социальный магазин" увел покупателей

К списку официальных "социальных магазинов" в пригородной зоне Владивостока недавно "приписался" самозванный. До этого ему не везло в конкурентной борьбе с находящимся неподалеку более крупным и ассортиментным магазином. К тому же в связи с кризисом стала уменьшаться и выручка, что заставило искать новые маркетинговые ходы.

Ситуация резко изменилась, когда магазин стал рекламировать себя покупателям под "маркой" социального. При этом на несколько популярных продуктов питания цены были заметно снижены по сравнению с другими торговыми точками в округе. В результате спустя всего пару месяцев здесь уже начали возникать очереди, торговля пошла бойчее и соответственно поправились дела в самой торговой фирме.

Судя по всему, быть в глазах покупателей "дешевым магазином" становится выгодным. Люди быстро замечают, где продукты дешевле даже на один-несколько рублей. Там и сами покупают, и знакомым советуют.

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