"Советские" прокуроры оторвались на чиновниках и коммунальщиках

В первом квартале 2009 года прокурором Советского района г. Владивостока в суды общей юрисдикции направлен 141 иск в интересах граждан, которые по состоянию здоровья, возрасту и другим уважительным причинам не могут самостоятельно обратиться в суд за защитой своих прав и законных интересов. Из указанных исков 128 предъявлены к администрации Владивостока и соответствующим управляющим компаниям о возложении обязанности произвести капитальный ремонт кровли, фасада домов, систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, систем электроосвещения и придомовой территории, а также замену лифтов, 12 исковых заявлений в сфере защиты прав несовершеннолетних о предоставлении нуждающимся детям жилого помещения. В Арбитражный суд Приморского края прокуратурой района направлено 5 заявлений о привлечении индивидуальных предпринимателей к административной ответственности, все они рассмотрены и удовлетворены, лица привлечены к административной ответственности.