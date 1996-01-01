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Вынесен приговор создателям и руководителям организованного преступного сообщества "Общак"
В Хабаровском крае вынесен приговор восьми лидерам дальневосточного организованного преступного сообщества "Общак". Для новейшей истории России это беспрецедентный случай, когда "воров в законе" обвинили в таком тяжком преступлении.
Хабаровский краевой суд признал восьмерых подсудимых, причем трое из них - "воры в законе", виновными в организации организованного преступного сообщества и участии в нем. Случилось это впервые в новейшей истории российского правосудия. Как писал "ЗР Хабаровск", вначале в феврале суд принял решение отправить дело на новое рассмотрение ввиду отсутствия кворума присяжных заседателей, ряды которых за полтора года процесса поредели. Однако Верховный суд России не согласился с таким решением. И коллегия присяжных продолжила дело.
На основании вердикта присяжных заседателей суд признал Эдуарда Сахнова (кличка Сахно) виновным и назначил наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в сумме 500 тысяч рублей. Олега СЕМАКИНА (Ева) и Олега ШОХИРЕВА (Леший) по аналогичным статьям суд приговорил к 23 и 20 годам лишения свободы соответственно и каждого из них к штрафу в сумме 500 тысяч рублей. Еще один из организаторов "Общака" Олег ЗАВАЛОВ получил наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 250 тысяч рублей.
Этим же приговором по ч. 1 ст. 210 УК РФ осуждены Константин Кошелев, Александр Ситов, Антон Кружаев, Алексей Щугарев с наказанием от 8 до 9 лет лишения свободы каждому. По другим статьям, инкриминируемым стороной государственного обвинения, указанные подсудимые оправданы коллегий присяжных заседателей за непричастностью к совершению преступлений. Также суд присяжных оправдал Сергея Румянцева, Романа Белобородова и Кирилла Залищука, полностью сняв с них обвинение.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный Суд России, сообщили в пресс-службе краевого суда. Зацепкой для апелляции может быть признание одного из заседателей о давлении на нее. Но уголовное дело, возбужденное ровно три года назад - 12 мая 2005 года, по самой влиятельной дальневосточной криминальной группировки покойного ДЖЕМА-ВАСИНА из Комсомольска-на-Амуре можно считать завершенным. Но разгромлен ли "Общак"?
Как известно, в ОПС входило около 4 тыс. человек и влияние "Общака" распространялось практически на всю территорию Дальнего Востока - от Якутии до Сахалина, выходя в сопредельные государства. Контролируя торговлю автомашинами, топливом, наркотиками и морской промысел, его лидеры предприняли даже попытки взять под контроль сахалинские шельфы, где столкнулись с интересами московских "воров". Поговаривают даже, что свидетельские показания в суде Юрия Масленникова (Краба), бывшего смотрящего по Хабаровску, и Сергея Иванова (Иванчик) - это их месть "Общаку". Только в октябре 2001 года был задержан создатель банды Евгений ВАСИН, который впоследствии скончался в СИЗО. После этого новым лидером группировки был избран "вор в законе" Эдуард Сахнов по кличке Сахно. Его заместителями были Олег Семакин (Ева), Олег Шохирев (Леший) и Сергей ЛЕПЕШКИН (Лепеха), который потом был найден повешенным в СИЗО.
К сожалению, развить дело правоохранителям вряд ли удастся. Как стало известно "ЗР", именно пропажа базы данных Хабаровского РУБОПа по делу "Общака" стала причиной отставки главного милиционера ДФО в декабре 2008 г. Даже прокурор Хабаровского края Виктор КАПЛУНОВ признал: " Покончить с верхушкой одной группировки - не значит покончить с преступностью". По его словам, сейчас в судах края находится еще два аналогичных дела: в организации преступной группировки обвиняются 18 жителей поселка Чегдомын и 14 жителей Солнечного.
Источник - Newsru.com. Infox.ru, "Прайм-Крайм".
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